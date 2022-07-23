Ромашовых наконец-то можно поздравить, а Козловы решили познакомиться с родителями
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Ромашовых наконец-то можно поздравить, а Козловы решили познакомиться с родителями

Ромашовых наконец-то можно поздравить, а Козловы решили познакомиться с родителями
На Дом-2 подошёл к концу очередной свадебный марафон. Анастасия Бигрина стала законной женой Евгения Ромашова.
 Очередной свадебный марафон на Дом-2 завершился. Теперь Евгений Ромашов официально является супругом Анастасии Бигриной. Естественно, поклонники этой пары счастливы. Естественно, им начали присылать цветы на Дом-2 и деньги на карту. При этом домовцы и друзья этой пары с большим нетерпением ожидают праздничного банкета, который должен будет пройти в следующий понедельник.

В то время как Ромашовы принимают поздравления, ведущие проекта уже успели найти им замену. Козловы готовятся к знакомству с родителями и, судя по всему, следующими в ЗАГС отправятся именно они.

Алёна смогла устранить все разногласия с Михаилом. Ранее у них нередко возникали проблемы из-за доверия. Появлялись разногласия из-за волшебства, которое внезапно пропало и, само собой, из-за бесчисленных ночных звонков. Опенченко сообщила, что любит Козлова и он в ответ тоже ей признался. Естественно, девушке стало интересно, когда произойдёт знакомство с родителями. Алена познакомила Могу со своей бабушкой и теперь в ответ ждёт, когда он представит её своим родственникам.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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