Ромашовых наконец-то можно поздравить, а Козловы решили познакомиться с родителями

Вадим Карасев

Очередной свадебный марафон на Дом-2 завершился. Теперь Евгений Ромашов официально является супругом Анастасии Бигриной. Естественно, поклонники этой пары счастливы. Естественно, им начали присылать цветы на Дом-2 и деньги на карту. При этом домовцы и друзья этой пары с большим нетерпением ожидают праздничного банкета, который должен будет пройти в следующий понедельник.В то время как Ромашовы принимают поздравления, ведущие проекта уже успели найти им замену. Козловы готовятся к знакомству с родителями и, судя по всему, следующими в ЗАГС отправятся именно они.Алёна смогла устранить все разногласия с Михаилом. Ранее у них нередко возникали проблемы из-за доверия. Появлялись разногласия из-за волшебства, которое внезапно пропало и, само собой, из-за бесчисленных ночных звонков. Опенченко сообщила, что любит Козлова и он в ответ тоже ей признался. Естественно, девушке стало интересно, когда произойдёт знакомство с родителями. Алена познакомила Могу со своей бабушкой и теперь в ответ ждёт, когда он представит её своим родственникам.