С 26 июля Сбербанк снизит базовую ставку на 0,6% по ипотечным программам

С 26 июля Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6%. Оформить ипотечный кредит заемщики смогут по ставке от 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Кроме того, Сбербанк улучшает условия по потребительским кредитам, что повысит их доступность для населения. Новые параметры в связи со снижением ключевой ставки ЦБ.