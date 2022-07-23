Сергей Астахов откровенно рассказал о романе Еленой Кориковой

Актер Сергей Астахов в одном из интервью рассказал об отношениях с Кориковой. Артисты расстались в 2013 году, но публику до сих пор интересуют подробности их отношений. Сергей решил расставить все точки над «i» и закрыть эту тему. Сергей Астахов признался, что у него не было точек соприкосновения с Еленой, то есть их не связывали общие интересы и увлечения.«Роман не может быть красивым. Роман — это пошло. Если люди по-разному смотрят на жизнь, на отношения, на уважение друг к другу. Если нигде не совпадает, то ничего не получится. Шансов никаких!» — сказал 53-летний артист в интервью «ВОКРУГ ТВ». Звезда кино уточнил, что они с Кориковой просто не сошлись характерами. «Бывает, что люди подходят. Когда есть между ними взаимное уважение», — добавил Сергей.