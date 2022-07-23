«Шансов никаких»: Сергей Астахов о романе с Еленой Кориковой с печальным концом
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«Шансов никаких»: Сергей Астахов о романе с Еленой Кориковой с печальным концом

«Шансов никаких»: Сергей Астахов о романе с Еленой Кориковой с печальным концом

Астахов и Корикова расстались в 2013 году, но публику до сих пор интересуют подробности их отношений. Сергей решил расставить все точки над «i» и закрыть эту тему.


Сергей Астахов признался, что у него не было точек соприкосновения с Еленой, то есть их не связывали общие интересы и увлечения.

«Роман не может быть красивым. Роман — это пошло. Если люди по-разному смотрят на жизнь, на отношения, на уважение друг к другу. Если нигде не совпадает, то ничего не получится. Шансов никаких!» — сказал 53-летний артист в интервью «ВОКРУГ ТВ».

Звезда кино уточнил, что они с Кориковой просто не сошлись характерами. «Бывает, что люди подходят. Когда есть между ними взаимное уважение«, — добавил Сергей.

Сейчас артист встречается с Викторией Савкеевой, которая моложе его на 16 лет. Влюбленные живут без штампа в паспорте и их все устраивает.

«Могу прожить с человеком всю жизнь без цепей, колец, корон, штрих-кодов — что там еще может быть? Ничего из этого не считаю гарантией счастливой жизни. Я был расписан, поверьте мне, это не панацея. Хорошая семья получается, когда людям хорошо. А если нет — никакие штампы не помогут, хоть пять штук их поставь. Но если Вика скажет: «Я хочу, чтобы был штамп и чтобы была свадьба, фата и обязательно кто-то мордой в салат», то я для нее все сделаю, вообще без проблем, хоть сейчас. Но, боже мой, почему обязательно надо кому-то что-то доказывать, пусть даже самим себе? Для чего надо обязательно расписаться, чтобы успокоиться?» — объяснял Астахов нежелание жениться.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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