Школы России подключат к госинформсистеме

Кабмин определил цели и задачи федеральной государственной информационной системы «Моя школа». Такое постановление Правительства от 13.07.2022 № 1241 вступает в силу 23 июля.

Среди задач системы:

- создание унифицированного сервиса электронных журналов и электронных дневников,

- создание электронных сервисов для организации приема в образовательные организации, для управления образовательными процессами,

- создание электронного сервиса по организации питания обучающихся,

- обмен данными между учителями, обучающимися и их родителями.





Также документ определяет принципы создания системы, ее развития и эксплуатации. Уточняется, что до января 2023 года должна быть создана первая очередь системы, а до июля 2023 года — вторая.

Согласно постановлению, оператором системы является Минцифры.