Словения ответила на решение России внести ее в список недружественных стран
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Словения ответила на решение России внести ее в список недружественных стран

Словения ответила на решение России внести ее в список недружественных странМИД Словении сожалеет из-за решения РФ внести республику в список недружественных стран

В МИД Словении ответили на решение России внести республику в список недружественных стран, выразив свое сожаление по этому поводу, сообщает Словенское агентство печати.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данный шаг никак не повлияет на представительство сотрудников посольства республики в Москве.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович прокомментировал включение Россией республики в тот же список. Он признал, что отношения его страны с Москвой действительно носят недружественный характер. «Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется», — заявил он.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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