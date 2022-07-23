СМИ: Япония не планирует приглашать Путина на похороны Абэ

Руководство Японии не будет приглашать Президента России Владимира Путина на государственные похороны бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, которые запланированы на конец сентября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает газета The Mainichi со ссылкой на правительственные источники, это связано в том числе с санкциями, введенными в отношении представителей российского руководства из-за ситуации на Украине.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался от ранений, полученных в результате покушения, совершенного на него 8 июля. На политика напали в японском городе Нара около 11:30 по местному времени. По предварительной информации, в него дважды выстрелили сзади, после чего Абэ был госпитализирован. Позднее стало известно, что бывший премьер умер уже в больнице.

Официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что Путин не поедет на похороны Абэ.