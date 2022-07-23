Специалист рассказал о болезни Бьянки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Специалист рассказал о болезни Бьянки

Специалист рассказал о болезни Бьянки
Певица Бьянка сильно располнела из-за болезни. Артистка на днях удивила крутыми изменениями в своем внешнем виде. На фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга 2022» артистка продемонстрировала заметно располневшую фигуру. Она не пытается отрицать очевидное, но говорит, что никак не может вернуться в прежнюю форму. По словам Бьянки, она делает всё, чтобы снова стать стройной: регулярно занимается спортом и следит за питанием. Артистка как-то обмолвилась, что набрала вес из-за гормонального сбоя. Мол, в такой ситуации сложно что-то исправить. Вот только врачи говорят, что такой болезни как «гормональный сбой» не существует. Тут возможны варианты: либо Бьянка не проходила полное обследование и просто не знает о реальных проблемах со здоровьем, либо просто не хочет разглашать свой диагноз.
«Гормонального сбоя вообще не существует. Нет такого диагноза и состояния организма. Обычно под таким словосочетанием подразумевают какое-то эндокринное заболевание», — говорит эндокринолог Татьяна Филиппова «КП». Кстати, из-за проблем с весом Бьянке пришлось изменить свою концертную программу. На фестивале в Санкт-Петербурге она выступала, сидя в кресле. При этом обычно она всегда включала в свои номера зажигательные танцы. Не исключено, что активно двигаться на сцене Бьянке мешает болезнь, которую она скрывает.
# Шоу-бизнес Бьянка, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Пятничное видео
Пятничное видео
Организаторы концертов Макса Барских будут судиться с его фанатами
Организаторы концертов Макса Барских будут судиться с его фанатами
Специалист рассказал о болезни Бьянки
Специалист рассказал о болезни Бьянки
В театре прокомментировали увольнение Кристины Орбакайте
В театре прокомментировали увольнение Кристины Орбакайте
Светлана Бондарчук рассекретила профессию своего мужа
Светлана Бондарчук рассекретила профессию своего мужа
По мнению Миланы Вяземских к Алине Иордан не придут парни, которые ей нужны
По мнению Миланы Вяземских к Алине Иордан не придут парни, которые ей
NYT: Запад засомневался в победе Украины
NYT: Запад засомневался в победе Украины
США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
Запуск PowerWash Simulator по Game Pass обошел Psychonauts 2, Ori и Battletoads
Запуск PowerWash Simulator по Game Pass обошел Psychonauts 2, Ori и
В Госдуме предложили приостановить показ «Поля чудес»
В Госдуме предложили приостановить показ «Поля чудес»
Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады России
Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады России
Подборка забавных твитов обо всем - 22.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 22.07.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без российского газа
Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими: что известно о состоянии здоровья актера
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими:
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с

Еще по теме

Бьянка пожаловалась на отсутствие работы
Певица Бьянка выходит замуж - СМИ
Виктория Дайнеко страдает от адской болезни
Жасмин рассказала, как оставаться стройной