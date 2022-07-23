Специалист рассказал о болезни Бьянки

Певица Бьянка сильно располнела из-за болезни. Артистка на днях удивила крутыми изменениями в своем внешнем виде. На фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга 2022» артистка продемонстрировала заметно располневшую фигуру. Она не пытается отрицать очевидное, но говорит, что никак не может вернуться в прежнюю форму. По словам Бьянки, она делает всё, чтобы снова стать стройной: регулярно занимается спортом и следит за питанием. Артистка как-то обмолвилась, что набрала вес из-за гормонального сбоя. Мол, в такой ситуации сложно что-то исправить. Вот только врачи говорят, что такой болезни как «гормональный сбой» не существует. Тут возможны варианты: либо Бьянка не проходила полное обследование и просто не знает о реальных проблемах со здоровьем, либо просто не хочет разглашать свой диагноз.«Гормонального сбоя вообще не существует. Нет такого диагноза и состояния организма. Обычно под таким словосочетанием подразумевают какое-то эндокринное заболевание», — говорит эндокринолог Татьяна Филиппова «КП». Кстати, из-за проблем с весом Бьянке пришлось изменить свою концертную программу. На фестивале в Санкт-Петербурге она выступала, сидя в кресле. При этом обычно она всегда включала в свои номера зажигательные танцы. Не исключено, что активно двигаться на сцене Бьянке мешает болезнь, которую она скрывает.