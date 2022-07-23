США назвали главным лузером на фоне ситуации с Украиной
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США назвали главным лузером на фоне ситуации с Украиной

США назвали главным лузером на фоне ситуации с УкраинойЭкономист Рикардс назвал альянс России и КНР грубейшим просчетом США в позиции по Украине

Экономист из США Джеймс Рикардс в статье для издания The Daily Reckoning заявил, что Вашингтон допустил серьезный стратегический просчет, позволив России и Китаю сформировать альянс на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению американского эксперта, Вашингтон должен был налаживать отношения с Россией в 2010-х годах. Из-за того, что это не было сделано, российское взаимодействие с Китаем усилилось. Рикардс назвал США «главным лузером собственной же политики».

«В конце концов, стратегический расклад по формуле "двое против одного", где "двое" — это Китай и Россия, а "один" — США, демонстрирует грубейшую ошибку, совершенную американским руководством», — заявил экономист. По его мнению, кризис на Украине способствует еще большему укреплению отношений двух держав и свидетельствует о провале Соединенными Штатами одной из главных геополитических задач последних десятилетий.

Рикардс также убежден, что последствия этого конфликта скажутся негативно именно на США, ослабив доллар и экономическую ситуацию в целом.

Ранее сообщалось, что в США назвали последствия ограничений цен на российскую нефть. По мнению директора Института анализа глобальной безопасности Галя Люфта, идея о введении этих ограничений, продвигаемая Соединенными Штатами, грозит всему миру усугублением топливного кризиса.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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