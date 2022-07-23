Стало известно о других проблемах со здоровьем у Инны Чуриковой
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Стало известно о других проблемах со здоровьем у Инны Чуриковой

Стало известно о других проблемах со здоровьем у Инны ЧуриковойАктриса Инна Чурикова лежала в больнице с переломами за 2 недели до попадания в реанимацию

Советская и российская актриса Инна Чурикова лежала в больнице с переломами за две недели до попадания в реанимацию. О других проблемах со здоровьем у артистки стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, 6 июля Чурикова поступила в хирургическое отделение с ушибом грудной клетки, закрытыми переломами ребер со смещением и переломом гребня подвздошной кости. Отмечается, что она получила травмы в результате внезапного падения.

По словам врачей, причиной падения актрисы могут служить возрастные проблемы со здоровьем, в том числе множественные кисты головного мозга.

20 июля сообщалось, что Чурикова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. 78-летняя артистка упала и после этого самостоятельно приехала в Боткинскую больницу. Она пожаловалась на боли в грудной клетке. Однако позже директор «Ленкома» Марк Варшавер опроверг эту информацию.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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