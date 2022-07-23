Стало известно о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян
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Стало известно о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян

Стало известно о состоянии первого в России пациента с оспой обезьянВ Роспотребнадзоре сообщили, что состояние россиянина с оспой обезьян не вызывает опасений

У первого российского пациента, который заболел оспой обезьян, состояние здоровья сейчас не вызывает опасений. Об этом в субботу, 23 июля, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, сейчас россиянин находится на лечении в одной из организаций «инфекционного профиля». «Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что в России оспа обезьян взята под «строгий контроль», новых заболевших пока не выявлено. В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас принимаются все необходимые меры для предотвращения или же минимизации рисков завоза заболевания из-за границы. В ведомстве также заверили, что при появлении первых сообщений об оспе обезьян на российской границе был организован отдельный санитарно-карантинный контроль.

12 июля в стране выявили первого пациента с оспой обезьян — молодой человек приехал в Россию из Европы. У него была характерная для оспы обезьян сыпь с покраснением. В Кремле также отреагировали на информацию о первом зараженном в России. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данные об инфицирования были зафиксированы заблаговременно.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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