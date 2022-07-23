Стас Костюшкин показал жену в день свадьбы

Певец Стас Костюшкин поделился свадебным фото в годовщину бракосочетания, на котором его жену Юлию трудно узнать. Сегодня Стас Костюшкин и его жена Юлия отмечают важное событие в семье – очередную годовщину свадьбы. Супруги выглядят очень молодо, хотя стаж их семейной жизни немаленький: они поженились 16 лет назад. В нынешнюю годовщину музыкант решил удивить супругу сюрпризом – опубликовал фотографию, сделанную в день их свадьбы.«Милая, ласковая моя, дорогая и несравненная, @yuliakostyshkina. Поздравляю тебя с нашей топазовой свадьбой! Сегодня нашему браку исполнилось 16 лет, сегодня мы вновь стали юными, мечтательными и вдохновлёнными друг другом, и бесконечно влюблёнными друг в друга людьми. Я желаю тебе, солнышко, сиять ярче самого дорогого и прекрасного топаза на свете. Люблю тебя❤️❤️❤️»,- трогательно признался в любви своей жене артист. «Стас, поздравляю вас с такой красивой датой — 16-летием брака. У вас реально нереальная жена! Желаю прожить вместе 100 лет. Счастья вам, любви, взаимопонимания и терпения», «Милота зашкаливает. Многая лета вашей семье», «Вы такая красивая пара!» — присоединились к поздравлению поклонники. Кстати, если сам Стас практически не изменился, то его благоверную узнать невозможно. Сейчас Юлия блондинка с экстремально короткой стрижкой, а тогда была шатенкой с длинными волосами. Звездные супруги всегда и во всем поддерживают друг друга. Так, когда случился скандал по делу о плагиате, супруга Стаса Костюшкина заявила, что их семья не собирается прощать долг певице Лизе Монеточке, которая пожаловалась на тяжелое финансовое положение. Юлия Костюшкина утверждает: ее муж пытался все решить миром, и только по вине Монеточки дело дошло до суда.