Светлана Бондарчук рассекретила профессию своего мужа
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Светлана Бондарчук рассекретила профессию своего мужа

Светлана Бондарчук рассекретила профессию своего мужа
Модель и бывший главный редактор журнала Hello!, Светлана Бондарчук объяснила, чем занимается ее муж. Светлана Бондарчук призналась, что спокойно относилась к тому, что ее мужа Сергея Харченко в прессе часто называли дизайнером. Но сейчас она решила расставить точки над i. И объяснить, чем на самом деле увлечен и занимается ее супруг. «Не знаю, откуда это пошло – на самом деле он музыкант и композитор. Он всегда занимался музыкой. Писал для кино и сериалов. И вот как-то я попросила Сережу написать песню для меня. Сразу предупреждаю, не ждите от меня великого вокала, на «Грэмми» я не претендую», — поделилась Светлана в своем блоге.
Сергей действительно написал песню, а Павел Воля, который оказался рядом, буквально за час написал на нее стихи. Но в результате Светлана от песни отказалась, решив, что она больше подходит мужу. Что ж,  теперь мы с нетерпением ждем песню, которую исполнит уже сама Бондарчук. За прошедшие несколько лет в жизни 53-летней Светланы Бондарчук произошли кардинальные перемены, которые многие бы посчитали негативными, например развод с режиссером Федором Бондарчуком. Но журналистка утверждает, что они позволили ей расправить крылья и больше наслаждаться жизнью. Федор Бондарчук после развода очень быстро устроил свою личную жизнь, женившись на Паулине. А в прошлом году актриса подарила ему ребенка, сделав режиссера многодетным отцом: от брака со Светланой у него есть двое детей – сын Сергей и дочь Варвара, имеющая особенности развития. А Светлана Бондарчук сыграла свадьбу летом 2020 года. Она уверяет, что наконец-то обрела счастье в семейной жизни и ничуть не жалеет о прошлом.
# Шоу-бизнес Бондарчук Светлана
По материалам: z-aya

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