Татьяна Лазарева высказалась о своем новом статусе иностранного агента

Артистка Татьяна Лазарева рассказала, что она теперь чувствует. Эмигрировавшая в Испанию и без устали критикующая Россию Татьяна Лазарева разместила в соцсети видеообращение к подписчикам. В нем она рассказала о своих впечатлениях и отношении к статусу иноагента. Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022. Новый статус актриса получила на следующий день после празднования дня рождения. «Я только расслабилась, как вдруг российское государство подарило мне второй праздник. Теперь меня все поздравляют с тем, что я иноагент. Что с этим делать — не знаю... Изменилось ли у меня что-то внутри — нет. Я и раньше дружила с такими людьми, а теперь стала их частью. Привет-привет, я ваш иноагент», — сказала Лазарева в видеообращении.Отметим, что мужа Татьяны Михаила Шаца в списке иноагентов нет. А ведь шоумен перебрался в Израиль и оттуда делает резкие заявления в адрес российской власти. Татьяна Лазарева заявляла, что в ближайшее время не собирается возвращаться на Родину. 56-летняя артистка проживает в Испании и зарабатывает на жизнь, проводя раз в месяц вечеринку «Ужин со смыслом». По ее словам, с одного мероприятия она получает около двух-трех тысяч евро. Этих денег хватает на повседневные расходы. Ранее артистка неоднократно жаловалась, что у нее возникают сложности с финансами: из-за российского паспорта не получается воспользоваться счетами в некоторых заграничных банках. При этом актриса не исключает, что когда-нибудь приедет в родную страну. «Я далека от того, чтобы сжигать свой российский паспорт. Это прекрасная страна, в которой я выросла», — говорила Татьяна Юрьевна. На данный момент неизвестно, собирается ли телеведущая подавать документы и получать гражданство Испании.