Татьяну Лазареву признали иноагентом: как на это отреагировала сама артистка

22 июля 2022 года Министерство юстиции РФ своим решением признало Татьяну Лазареву иноагентом. Артистка сразу же прокомментировала новый статус и разместила в своих социальных сетях небольшое видеообращение.





21 июля 2022 года Татьяна Лазарева отметила свое 56-летие, а уже на следующий день Минюст РФ выдал решение о признании артистки иноагентом. Татьяна, которая на данный момент находится в Испании, решила прокомментировать эту ситуацию и рассказать о своем отношении к этому.





«Я только расслабилась, как вдруг российское государство подарило мне второй праздник. Теперь меня все поздравляют с тем, что я иноагент. Что с этим делать — не знаю... Изменилось ли у меня что-то внутри — нет. Я и раньше дружила с такими людьми, а теперь стала их частью. Привет-привет, я ваш иноагент», — сообщает Лазарева.

В комментариях к посту Татьяна также написала гневное обращение:





Напоминаем, что в Европе Татьяна Лазарева зарабатывает, проводя раз в месяц вечеринки. Полученных денег (2000-3000 евро) ей хватает на повседневные расходы. Но у нее часто возникают проблемы с деньгами: из-за российского гражданства банки блокируют ее карты. При этом артистка не собирается отказываться от гражданства, но и возвращаться в Россию в ближайшее время не хочет.