Тина Кунаки в болоте, Клава Кока у пожарных, Дженнифер Лопес в постели и, конечно, Брэд Питт: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik
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Тина Кунаки в болоте, Клава Кока у пожарных, Дженнифер Лопес в постели и, конечно, Брэд Питт: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Тина Кунаки в болоте, Клава Кока у пожарных, Дженнифер Лопес в постели и, конечно, Брэд Питт: 11 образов недели по версии редактора моды Spletnik

На выходных традиционно обсуждаем самые заметные и любопытные звездные образы недели, которые собрала редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова.

Самым обсуждаемым образом недели, бесспорно, стал наряд Брэда Питта. На берлинской премьере фильма "Быстрее пули" голливудский актер появился в костюме с юбкой (этот комплект, как и другие наряды из промотура, для него создал Хаанс Николас Мотт. Модный проект Мотта — это фактически закрытое ателье (клиентов он принимает по рекомендации), одежда шьется вручную, а фурнитуру, например пуговицы, делает отец Хаанса. Дизайнер также намеренно не пришивает ярлыки на одежду, чтобы сохранить элемент таинственности.


Брэд Питт

В рунете образ Питта тут же стал объектом для мемов — из-за коричневого цвета костюма его тут же сравнили с Людмилой Прокофьевной из фильма "Служебный роман". Сам Питт объяснил свой модный выбор "ветерком" — в Берлине в тот день было очень жарко.


Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман"

Свадебное платье Дженнифер Лопес публика пока толком и не рассмотрела — после внезапной свадьбы с Беном Аффлеком в Лас-Вегасе певица поделилась лишь некоторыми фото, снятыми то ли на первый айфон, то ли на калькулятор. Но лучший образ в белом у нее получился и без фотосессии в тяжелом люксе — утреннее фото улыбающейся Дженнифер в постели без мейка, но с обручальным кольцом растопило сердечки 2,3 млн пользователей инстаграма*. А свадебные наряды во всей красе мы еще наверняка увидим — по данным инсайдеров, Джей Ло и Бен планируют устроить торжество и отметить свадьбу уже с гостями.


Дженнифер Лопес

Бой засилью розового цвета модницы на этой неделе стали давать нарядами неоново-салатового оттенка. Примеру Меган Фокс и Хейли Бибер последовала Джиджи Хадид, которая появилась на вечеринке британского Vogue в сверкающем платье Self-Portrait оттенка лайма.


Джиджи Хадид

Царевной-лягушкой себя, вероятно, почувствовала и Тина Кунаки, но вот зеленая гамма ей была близка только в качестве "декораций". Вдали от светских вечеринок фотосессию она решила провести на болоте.


Тина Кунаки

А вот иные модницы на этой неделе, кажется, устали от любых ярких цветов и предпочли черный. Светлана Бондарчук вспоминала глянец (так что траур понятен), "распятая" на машине пожарных Клава Кока "давила секс" (результаты тоже скорбные, а напор, конечно, как из брандспойта), а Белла Хадид снова возвращала нам нулевые (ну тут уже весь модный мир в стадии принятия). Впрочем, на одну деталь в образе Беллы точно стоит обратить внимание — "тату" из страз настойчиво просятся в одни из главных бьюти-трендов сезона.


Светлана Бондарчук
Клава Кока



Белла Хадид

Чтобы узнать иных модниц, уже давно требуется пояснительная бригада (подсказка: это Виктория Лопырева), но зато невооруженным глазом видно, что за трендами они гонятся столь же истово, как и за идеальной картинкой в инстаграме* — брюки-карго на месте (как и фильтры).


Виктория Лопырева

В экстремальном мини и не менее экстремальном топе модель Хайди Клум на этой неделе давала мастер-класс по образам для свиданий — такой наряд она выбрала для вечернего выхода со своим мужем Томом Каулитцем.


Хайди Клум

Если Брэд Питт на этой неделе был готов пройти кинопробы в ремейк "Служебного романа", то Кристина Риччи в Abodi в промотуре сериала "Шершни" всячески намекала, что и в "Ходе королевы" она была бы великолепна.


Кристина Риччи

Ну а Маша Федорова, продвигающая свой бренд Divno в игривом цветочном венке, напоминает, что уже прошла большая часть лета, а мы и не заметили. Эх, сейчас бы в поле с ромашками, а не вот это все.


Маша Федорова

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Образ недели


Брэд Питт в юбкеДженнифер Лопес в постелиДжиджи Хадид в платье оттенка лаймаТина Кунаки в болотеСветлана Бондарчук в черномКлава Кока в гостях у пожарныхБелла Хадид в стиле нулевыхВиктория Лопырева в брюках-каргоХайди Клум в образе для свиданийКристина Риччи в "шахматном" платьеМаша Федорова с цветочным венком
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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