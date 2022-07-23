Трейдер оценил возможности роста цены биткоина
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Трейдер оценил возможности роста цены биткоина

Трейдер оценил возможности роста цены биткоина


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


Биткоин продемонстрировал отличное движение согласно последнему обзору. Цена вышла из боковика, и весь криптовалютный рынок демонстрирует неплохой рост.


Котировки пробили сопротивление $21 800-$22 100, успешно закрепившись. Но это произошло на достаточно низком объеме, нет характерного паттерна JOC, что могло бы навести на мысль о ложном пробое. Однако цена сделала ретест уже зеркального уровня, сформировав паттерн BTC. 


Силы рынку также придает Ethereum. Криптовалюта с самого дна сделала уже практически x2. 


Рост первой криптовалюты хоть и выглядит бодро, но после столь импульсного падения с $30 000 до $18 000 очень быстрого движения ждать не стоит. Вероятно, биткоин уйдет в боковик на какое-то время с перспективой выхода выше.


Данные: TradingView.

Напомним, аналитики Glassnode указали на признаки формирования дна котировками биткоина, а эксперты Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года.

# Экономика теханализ, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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