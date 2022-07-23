Twitter отменила конференцию с инвесторами на фоне отказа Илона Маска от сделки

Компания Twitter опубликовала финансовые результаты за II квартал 2022 года, но отказалась от телеконференции с инвесторам. Правление сослалось на «незавершенную сделку» с Илоном Маском.

Twitter’s Q2'22 results are now available. Read about it here: https://t.co/k5Wbvok9QW $TWTR — Twitter Investor Relations (@TwitterIR) July 22, 2022

«Учитывая незавершенное приобретение Twitter аффилированным лицом Илона Маска, мы не будем проводить телеконференцию по вопросам прибыли, публиковать письмо для акционеров или предоставлять финансовые рекомендации [...]», — говорится в пресс-релизе.

По итогам II квартала база активных пользователей социальной сети выросла на 16,6%, до 237 млн человек. Вместе с тем выручка компании снизилась на 1%, до $1,18 млрд.

В апреле 2022 года Илон Маск приобрел 9,2% акций Twitter, а позже предложил купить компанию по цене $54,2 за акцию. Руководство соцсети согласилось с условиями.

Миллиардер объяснил инициативу желанием создать «инклюзивную арену для свободы слова».

Однако в мае Маск приостановил процесс покупки после сообщений о завышении показателей аудитории соцсети. После этого акционеры Twitter подали в суд из-за «хаотичного процесса» поглощения компании, обвинив главу Tesla в манипулировании рынком.

В июле Маск заявил о расторжении соглашения о приобретении соцсети.

Напомним, в том же месяце Twitter подала иск против главы Tesla из-за его выхода из сделки. Платформа намерена заставить предпринимателя выполнить обязательства и завершить покупку.