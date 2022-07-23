Участок автодороги Иркутск – Большое Голоустное ввели в эксплуатацию
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Участок автодороги Иркутск – Большое Голоустное ввели в эксплуатацию

Участок автодороги Иркутск – Большое Голоустное ввели в эксплуатацию

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Иркутской области завершились работы по капитальному ремонту автодороги Иркутск – Большое Голоустное. Дорога относится к четвертой технической категории. Работы были выполнены досрочно. Срок сдачи по контракту – сентябрь 2022 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Протяженность – 12,5 километра. Ранее этот участок, с 85 по 98 километр, был гравийным. Специалисты подрядной организации установили 13 водопропускных труб, построили железобетонный мост, провели устройство земляного полотна, уложили асфальтобетонное покрытие, установили дорожные знаки, ограждения, нанесли разметку. Сейчас ширина проезжей части составляет шесть метров, на ней две полосы движения. Автомобили могут ехать со скоростью до 80 километров в час. Стоимость работ составила – 824 миллиона рублей.

Автодорога Иркутск – Большое Голоустное – одна из трёх региональных трасс, ведущих на озеро Байкал, и единственная, на которой остался гравийный участок. Протяжённость этого дорожного полотна составляет 16 километров, с 98 по 114 километр трассы, капитальный ремонт на нем сейчас продолжается. Работы также ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году участок заасфальтируют, а в следующем – завершат полностью работы. На эти цели предусмотрено 824 миллиона рублей.

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По материалам: irk

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