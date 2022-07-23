Утечка: Capcom работает над Monster Hunter Paradise для Xbox
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Утечка: Capcom работает над Monster Hunter Paradise для Xbox

Утечка: Capcom работает над Monster Hunter Paradise для Xbox


Похоже, что издательство Capcom работает над необъявленным проектом во вселенной Monster Hunter. Игру с названием Monster Hunter Paradise обнаружили пользователи в Discord. При этом, согласно утечке, игра создается только для Xbox и Playstation — именно их предлагается выбрать в Discord, если ввести код, который можно получить по инструкции.


На данный момент нет информации о том, что собой представляет игра Monster Hunter Paradise. Поклонники серии предполагают, что проект может стать продолжением Monster Hunter World или быть условно-бесплатной новой игрой серии Monster Hunter.

Стоит сказать, что в 2020 году появилась утечка планов Capcom, в которой упоминался некий проект Monster Hunter 6 (предполагалось, что это Monster Hunter World 2), выход которого был еще тогда назначен на 2й финансовый квартал 2023 года. Многие данные из той утечки, например, про ремейк Resident Evil 4, ранее подтвердились.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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Утечка: Capcom работает над Monster Hunter Paradise для Xbox
Утечка: Capcom работает над Monster Hunter Paradise для Xbox
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