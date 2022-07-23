В Bloomberg узнали о переговорах FTX о покупке Bithumb
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В Bloomberg узнали о переговорах FTX о покупке Bithumb

В Bloomberg узнали о переговорах FTX о покупке Bithumb


Принадлежащая Сэму Бэнкману-Фриду криптовалютная биржа FTX ведет предварительные переговоры о покупке южнокорейской платформы Bithumb. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.


По его информации, компании обсуждают «что-то конфиденциальное уже несколько месяцев».


«На данном этапе мы ничего не можем подтвердить», — заявил агентству представитель Bithumb.


В FTX отказались от комментариев.


В сентябре 2020 года полиция Сеула провела серию обысков в офисах Bithumb и изъяла часть акций Bithumb Holdings, принадлежащих директору Bithumb Korea Киму Бен Гену.


Тогда же CEO биржи Ли Чжон Хуна вызвали на допрос по делу о мошенничестве с нативным токеном Bithumb BXA. На фоне новостей о проблемах Bithumb с властями СМИ сообщили, что компанию повторно выставили на продажу.


Возможность приобретения Bithumb якобы изучала криптовалютная биржа Huobi.


В январе 2021 года журналисты назвали вероятным покупателем Bithumb игровую корпорацию Nexon Group. Представители последней опровергли сообщения о вероятной сделке на 500 млрд вон (~$457 млн).


Весной стало известно, что в переговоры о покупке биржи вступил южнокорейский интернет-гигант Naver. На тот момент СМИ сообщали как минимум о десяти компаниях, претендующих на долю в Bithumb.


До этого в список попал один из крупнейших американских банков Morgan Stanley. В число потенциальных покупателей включали Deutsche Bank, JPMorgan, Visa, дочернюю компанию биржи CME, Binance и несколько других неназванных организаций.


Ранее Сэм Бэнкман-Фрид пообещал потратить «миллиарды» на покупку долей в других компаниях. Однако он отверг информацию, что биткоин-биржа рассматривает приобретение «проблемных» фирм по добыче криптовалют и планирует поглощение онлайн-брокера Robinhood.


Напомним, в мае 2022 года глава FTX заявил, что цель платформы — предложить инвесторам широкий спектр продуктов, включая торговлю классическими акциями. 


Подробнее о Бэнкмане-Фриде читайте в образовательных карточках ForkLog.

# Экономика bithumb, ftx, новости
По материалам: ForkLog

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