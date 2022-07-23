В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны России

В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны России

В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны РоссииГлава Чечни Кадыров: завершилось формирование трех батальонов и одного полка Минобороны РФ

В Чечне завершилось формирование трех батальонов и одного полка Минобороны России, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам политика, была куплена новая техника. «Закончилось формирование в Чеченской Республике трех батальонов и полка Минобороны РФ. Каждый боец новых подразделений заступил на службу, имея в личном распоряжении необходимое оружие и амуницию», — отметил Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что в ближайшее время завершатся строительные работы в гарнизонах. После этого военные должны расположиться в местах постоянной дислокации. Кадыров отметил, что принял участие в смотре новой специальной техники, приобретенной для нужд военных. «Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, "Ахмат-мобиль" — это маневренные машины», — описал он.

Кадыров добавил, что бронемашины собраны по пожеланиям военных, участвующих в спецоперации.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью это делается
Рисунки или фото с изображением живых людей на могилах: с какой целью
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Нумерология отношений: как вычислить идеальную дату свадьбы
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке, просто фу!»
Инстасамка наехала на блогера: «Какое днище я знаю об этом человеке,
57 миллионов получит Иркутская область на бесплатные лекарства для льготников
57 миллионов получит Иркутская область на бесплатные лекарства для
В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны России
В Чечне сформировали три батальона и один полк Минобороны России
Главный тренер "Крыльев Советов" отказался брать Артема Дзюбу в команду
Главный тренер "Крыльев Советов" отказался брать Артема
Германию обвинили в уязвимости Евросоюза перед Россией
Германию обвинили в уязвимости Евросоюза перед Россией
Словения ответила на решение России внести ее в список недружественных стран
Словения ответила на решение России внести ее в список
"Она сказала "да": невеста приняла предложение жениха, доставшего кольцо из фекалий
"Она сказала "да": невеста приняла предложение жениха,
Ромашовых наконец-то можно поздравить, а Козловы решили познакомиться с родителями
Ромашовых наконец-то можно поздравить, а Козловы решили познакомиться
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Трейдер оценил возможности роста цены биткоина
Трейдер оценил возможности роста цены биткоина

Топ на сегодня

Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без российского газа
Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими: что известно о состоянии здоровья актера
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими:
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры

Еще по теме

Кадыров опроверг информацию об отправке чеченского спецназа в Сирию
Кадыров заявил о готовности «воевать с нечистью» в Сирии
Кадыров поблагодарил батальон чеченской военной полиции, вернувшийся из Алеппо
Кадыров прокомментировал сообщения об отправке чеченских силовиков в Сирию