В Госдуме предложили приостановить показ «Поля чудес»
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В Госдуме предложили приостановить показ «Поля чудес»

В Госдуме предложили приостановить показ «Поля чудес»Депутат Госдумы Соловьев предложил приостановить показ программы «Поле чудес»

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предложил приостановить показ программы «Поле чудес» и выступил против возвращения на экраны развлекательных телепередач в период проведения спецоперации. Об этом сообщает издание «Абзац».

Таким образом депутат отреагировал на заявление телеведущего Леонида Якубовича, который назвал ошибкой снятие с эфира шоу «Вечерний Ургант».

Соловьев назвал странными эти слова и указал, что инициатива устраивать больше развлекательных программ является «неуважением к подвигу военнослужащих».

«Неправильно сейчас выходить с такими инициативами даже такому уважаемому ведущему, как Якубович. Я считаю, что и "Поле чудес" надо поставить на паузу», — сказал депутат.

Он также счел «цинизмом» возвращение в эфир «Вечернего Урганта». По его мнению, недопустимо «хохотать вечерами, когда наши военнослужащие защищают русский мир». Парламентарий предложил выпускать больше программ военно-патриотической тематики.

Ранее телеведущий Леонид Якубович прокомментировал снятие с эфира Первого канала шоу «Вечерний Ургант». Он назвал подобное решение ошибкой и добавил, что не знает, с чем может быть связано это решение. «Может, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику канала», — предположил он.

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По материалам: lenta.ru

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