В Киренске прошел сильный ураган
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В Киренске прошел сильный ураган

В Киренске прошел сильный ураган

23 июля в Киренске прошел сильный ураган — дождь, сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. В городе повалило опоры энергоснабжения, деревья. Многие дороги перекрыты, сообщается в телеграм-канале губернатора Игоря Кобзева.

«Люди были на пляжах, сейчас есть сложности с выездом. Спасатели отправились вызволять людей. В ближайшее время будет проведено заседание районного КЧС. В первую очередь необходимо решить вопросы с энергоснабжением, поскольку город обесточен, и транспортной доступностью. Ситуация на контроле», — говорится в сообщении.



Видео из телеграм-канала @svodka38

Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, ряд населенных пунктов отключён от электроснабжения в превентивных целях. В Главном управлении развёрнут оперативный штаб для общего руководства аварийно-восстановительными работами.


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По материалам: irk

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