В Минобороны заявили об уничтожении более 60 боевиков нацформирования «Донбасс»

Российская артиллерия в ходе спецоперации на Украине за сутки поразила боевые позиции националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское, в результате было ликвидировано более 60 боевиков. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Днепропетровской области благодаря удару ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады украинских вооруженных сил уничтожено до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника. В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, поражено 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Никаноровка ДНР и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226 районах. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили в ДНР 11 украинских беспилотников.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы подразделений спецназа Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции на Украине. А накануне в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении пункта временной дислокации националистического формирования «Черная сотня», размещавшегося в здании школы № 23 в Краматорске ДНР.