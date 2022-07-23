В ООН рассказали о мерах реагирования при нападении на корабли с зерном
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В ООН рассказали о мерах реагирования при нападении на корабли с зерном

В ООН рассказали о мерах реагирования при нападении на корабли с зерном

Совместный координационный центр (СКЦ) по вывозу зерна, о создании которого договорились Россия, Турция, Украина и ООН в ходе заключения «продуктовой сделки» в Стамбуле, будет заниматься урегулированием возможных инцидентов, связанных с нападением на суда с зерном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

Российская делегация подписала с Турцией и ООН в Стамбуле соглашение о содействии в вывозе зерна с территории Украины. До этого свою часть соглашения подписали представители Украины. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего Россией подписано два документа, которые направлены на снятие ограничений по поставкам продовольствия и российских удобрений на мировые рынки. Второй документ содержит алгоритм по вывозу украинской аграрной продукции из черноморских портов, контролируемых Украиной.

«В СКЦ будут представители Украины, России и Турции, и мы — ООН. И, как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь — вы собираете две стороны и проводите оценку, кто что сделал, кто виноват, — сказал Гриффитс. — Затем вы договариваетесь с ними о принятии корректирующих мер, чтобы остановить бой. И если этого удастся добиться — сделать все, чтобы это не повторилось».

По словам замгенсенка ООН, договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море добровольная, механизма принуждения тут нет.

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По материалам: pnp.ru

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