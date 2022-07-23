В программе Скабеевой обсудили тверк и ягодицы американского сенатора
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В программе Скабеевой обсудили тверк и ягодицы американского сенатора

В программе Скабеевой обсудили тверк и ягодицы американского сенатораВедущая «60 минут» Скабеева обсудила тверк и ягодицы сенатора США Тиары Мак

В программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» ведущая Ольга Скабеева обсудила тверк и ягодицы сенатора от штата Род-Айленд Тиары Мак. Выпуск доступен на сайте платформы «Смотрим.ру».

В начале подводки Скабеева рассказала, что в американском конгрессе обсуждают принятие «совершенно, по нашим меркам, безумных законов». Речь идет о предложении старшего сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шунера легализовать марихуану во всех штатах. Также Скабеева отметила, что в палате представителей США проголосовали за закон, который разрешает во всех американских штатах однополые браки, теперь его будет рассматривать Сенат США.

«Там тоже хватает небинарных и неординарных, что важно, личностей. Например, сенаторка от штата Род-Айленд — черная лесбиянка Тиара Мак. Сейчас оправдывается за свою весьма своеобразную предвыборную агитацию», — сказала ведущая «60 минут», представив видео, на котором Мак «почему-то голая, практически, в бикини, зачем-то встав на голову, трясет своей задницей».

Как отметила Скабеева, танец Мак должен был убедить молодежь отдать свой голос именно за нее.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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