В России хотят создать сайт обо всех льготах в стране
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В России хотят создать сайт обо всех льготах в стране

В России хотят создать сайт обо всех льготах в стране

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов предложил создать единый информационный ресурс, где будут собраны данные обо всех льготах и разных видах госпомощи в России. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте надзорного органа.

Руководитель ведомства считает, что граждане РФ недостаточно осведомлены о механизмах поддержки населения, поскольку источники информации о льготах в данный момент крайне разрозненны. Новый ресурс, в свою очередь, позволит узнать о потенциальной материальной помощи от государства. 


"Практика прокурорского надзора свидетельствует о недостаточной осведомленности граждан о предусмотренных для них федеральных и региональных льготах, механизмах материальной и иной поддержки вследствие размещения соответствующих данных в разрозненных информационных источниках", — отметили представители Генеральной прокуратуры.

В прокуратуре подчеркнули: появление такого сайта поспособствует "оптимизации взаимодействия государства с гражданами при получении ими мер социальной поддержки и повышению уровня правовой грамотности и благополучия населения".

Как ранее писал Ruposters, с целью восстановить спрос населения на автомобили глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал возобновление госпрограммы льготного автомобильного кредитования и лизинга. В конце июня было принято решение выделить из бюджета 20,7 млрд рублей. Так, 10,2 млрд из них будут направлены на возобновление автокредитования, а 4,9 млрд — на льготный лизинг.

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По материалам: uposters.ru

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