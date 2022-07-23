В Сербии ввели красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары

Из-за аномально высоких температур в Сербии объявлен красный уровень метеорологической опасности. Об этом в субботу сообщил республиканский гидрометеорологический институт.

Волна жары, захватившая большую часть Европы, пришла и на Балканы. Как сообщает национальный сербский телеканал РТС, в середине дня температура в Белграде достигла 38 градусов, а в пяти городах страны фиксируется сорокоградусная жара, еще в ряде населенных пунктов столбики термометров показали 39 градусов.

Белградские СМИ сообщают о первом случае смерти от последствий теплового удара. Жертвой аномальных температур стала пожилая женщина.