В США выявили оспу обезьян у двоих детей
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В США выявили оспу обезьян у двоих детей

В США выявили оспу обезьян у двоих детейAssociated Press: двое детей впервые заразились оспой обезьян в США

Медики в США впервые обнаружили оспу обезьян у двоих детей. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что один заболевший ребенок был выявлен в штате Калифорния, а другой — в Вашингтоне, округ Колумбия. Уточняется, что второй заразившийся не является гражданином страны.

По словам медиков, оба ребенка сейчас хорошо себя чувствуют и получают необходимое лечение. В данный момент выясняется, каким образом дети заразились оспой обезьян. Другие подробности пока не разглашаются.

12 июля сообщалось о первом подтвержденном случае оспы обезьян на территории России. Позже заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что пациент приехал в Россию из Португалии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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