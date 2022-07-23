В театре прокомментировали увольнение Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте спровоцировала слухи о своем увольнении. В минувшую среду Кристина Орбакайте отработала последний спектакль «Двое на качелях» и объявила об окончании театрального сезона. Певица горячо поблагодарила публику за поддержку и овации. При этом она не смогла с уверенностью сказать, что обязательно вернется на сцену «Современника» осенью. Она заявила, что может на это только надеяться. Откровения Орбакайте спровоцировали волну слухов о том, что её могут уволить из театра. Якобы руководство может снять постановку Галины Волчек из репертуара театра.Журналисты решили уточнить, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми «Современника». Представитель пресс-службы не смог разъяснить ситуацию. Судя по всему, никаких решений по поводу Орбакайте на данный момент не принято. «У меня нет никакой иной информации. Комментировать в данном случае со стороны театра нечего», — сообщила пресс-секретарь Екатерина Абрамова Teleprogramma.pro. Напомним, что Орбакайте начала работать в «Современнике» в 2018 году по личному приглашению Волчек. Дочь Аллы Пугачевой заменила в спектакле Чулпан Хаматову, которая тогда взяла паузу в театральной карьере. В 2020 году писали, что актриса хотела вернуться в постановку, но Кирилл Сафонов якобы был против её возвращения. Весной этого года Хаматова эмигрировала в Латвию, поэтому больше не претендует на работу в российских театрах.