В театре прокомментировали увольнение Кристины Орбакайте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В театре прокомментировали увольнение Кристины Орбакайте

В театре прокомментировали увольнение Кристины Орбакайте
Певица Кристина Орбакайте спровоцировала слухи о своем увольнении. В минувшую среду Кристина Орбакайте отработала последний спектакль «Двое на качелях» и объявила об окончании театрального сезона. Певица горячо поблагодарила публику за поддержку и овации. При этом она не смогла с уверенностью сказать, что обязательно вернется на сцену «Современника» осенью. Она заявила, что может на это только надеяться. Откровения Орбакайте спровоцировали волну слухов о том, что её могут уволить из театра. Якобы руководство может снять постановку Галины Волчек из репертуара театра.
Журналисты решили уточнить, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми «Современника». Представитель пресс-службы не смог разъяснить ситуацию. Судя по всему, никаких решений по поводу Орбакайте на данный момент не принято. «У меня нет никакой иной информации. Комментировать в данном случае со стороны театра нечего», — сообщила пресс-секретарь Екатерина Абрамова Teleprogramma.pro. Напомним, что Орбакайте начала работать в «Современнике» в 2018 году по личному приглашению Волчек. Дочь Аллы Пугачевой заменила в спектакле Чулпан Хаматову, которая тогда взяла паузу в театральной карьере. В 2020 году писали, что актриса хотела вернуться в постановку, но Кирилл Сафонов якобы был против её возвращения. Весной этого года Хаматова эмигрировала в Латвию, поэтому больше не претендует на работу в российских театрах.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

Последние новости

Пятничное видео
Пятничное видео
Организаторы концертов Макса Барских будут судиться с его фанатами
Организаторы концертов Макса Барских будут судиться с его фанатами
Специалист рассказал о болезни Бьянки
Специалист рассказал о болезни Бьянки
В театре прокомментировали увольнение Кристины Орбакайте
В театре прокомментировали увольнение Кристины Орбакайте
Светлана Бондарчук рассекретила профессию своего мужа
Светлана Бондарчук рассекретила профессию своего мужа
По мнению Миланы Вяземских к Алине Иордан не придут парни, которые ей нужны
По мнению Миланы Вяземских к Алине Иордан не придут парни, которые ей
NYT: Запад засомневался в победе Украины
NYT: Запад засомневался в победе Украины
США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
США передадут Украине 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost
Запуск PowerWash Simulator по Game Pass обошел Psychonauts 2, Ori и Battletoads
Запуск PowerWash Simulator по Game Pass обошел Psychonauts 2, Ori и
В Госдуме предложили приостановить показ «Поля чудес»
В Госдуме предложили приостановить показ «Поля чудес»
Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады России
Пушков заявил о невозможности тотальной санкционной блокады России
Подборка забавных твитов обо всем - 22.07.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 22.07.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без российского газа
Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими: что известно о состоянии здоровья актера
Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими:
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
Стивен Кинг отказался от собственных слов о величии Бандеры
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с первого сезона (15 фото)
Как изменились актеры сериала "Очень странные дела" с

Еще по теме

Кристина Орбакайте прилетит из США и выйдет на сцену «Современника»
Завершение летних каникул: последние фотозаметки Кристины Орбакайте с семейного отдыха во Франции
Кристину Орбакайте в соблазнительном наряде сравнили с Мадонной (фото)
Кристина Орбакайте рассказала о романе с Авраамом Руссо