В Турции объявили о начале работы координационного центра по продовольствию

Совместный координационный центр (СКЦ) по продовольствию начал свою работу в рамках «продуктовой сделки», заключенной накануне представителями Турции, России, Украины и ООН. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА «Новости».

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля договорились в Стамбуле о содействии в вывозе зерна с территории Украины. Как ранее сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, всего российская делегация подписала два документа, которые направлены на снятие ограничений по поставкам продовольствия и российских удобрений на мировые рынки. Второй документ содержит алгоритм по вывозу украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

«Представители России, Украины и ООН совместно с Турцией приступили к работе в совместном координационном центре», — процитировали Акара в пресс-службе Минобороны Турции.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявлял, что СКЦ по продовольствию будет заниматься урегулированием возможных инцидентов, связанных с нападением на суда с зерном. По словам замгенсенка ООН, договоренность о проходе кораблей с зерном через Черное море добровольная, механизма принуждения тут нет.