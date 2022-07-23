В Усть-Куте суд вынес приговор судоводителю, по вине которого пострадали четыре человека
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В Усть-Куте суд вынес приговор судоводителю, по вине которого пострадали четыре человека

Усть-Кутский городской суд Иркутской области вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1. статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установили, что 14 июля 2020 года житель Усть-Кута согласился покатать по реке Лена на своем катере несколько человек. Судно вмещало пять пассажиров, однако на борт поднялись семь. Некоторые из них разместились в местах, не предназначенных для сиденья: на палубе и в носовой части катера. Подсудимый разогнал судно и стал осуществлять резкие повороты. На одном из них он не справился с управлением и врезался в береговую линию. В результате произошедшего четыре пассажира слетели с палубы судна на берег, получив травмы различной степени тяжести, одному из них причинен тяжкий вред здоровью.

У судоводителя не было лицензии на перевозку пассажиров водным транспортом, на борту отсутствовали спасательные жилеты. Мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

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По материалам: irk

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