Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
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Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар

Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный ударВоенкор Котенок заявил о ракетном ударе по вооруженным формированиям вблизи порта Одессы

По украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар, сообщил военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Серия прилетов по Одессе. Не менее пяти взрывов. Также поступает информация о поражении объекта в районе одесского порта», — написал он. Военкор добавил, что украинские ресурсы подтверждают попадание двух ракет по морскому порту Одессы.

23 июля Минобороны России выступило со сводкой, однако о ракетных ударах по одесскому порту с российской стороны ничего не сообщалось. Днем ранее представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море во время церемонии в Стамбуле.

Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю — в том числе через одесский порт. Для контроля процесса в Стамбуле запланировано создать специальный Совместный координационный центр. Соглашение действует 120 дней.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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