Вестник институционала: Gnosis Safe привлекла $100 млн, а оценка Animoca Brands достигла $5,9 млрд
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Вестник институционала: Gnosis Safe привлекла $100 млн, а оценка Animoca Brands достигла $5,9 млрд

Вестник институционала: Gnosis Safe привлекла $100 млн, а оценка Animoca Brands достигла $5,9 млрд


Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.


Gnosis Safe привлекла $100 млн и провела ребрендинг


Платформа для управления цифровыми активами Safe, ранее известная как Gnosis Safe, привлекла $100 млн в ходе раунда стратегического финансирования.


Его возглавил криптофонд 1kx, в числе 63 участников значатся Tiger Global, A&T Capital, Blockchain Capital, Digital Currency Group, Greenfield One, Rockaway Blockchain Fund, ParaFi, Lightspeed, Polymorphic Capital, Superscrypt, ряд других компаний и индивидуальных инвесторов.


Привлеченные средства получит Safe Ecosystem Foundation — некоммерческая организация, стоящая за развитием проекта.


Сообщество проголосовало за создание фонда и отделение платформы от материнской компании Gnosis Ltd в апреле.


5ire привлекла $100 млн на развитие устойчивого блокчейна


Зарегистрированная в Дубае фирма 5ire закрыла раунд финансирования Серии А на $100 млн при оценке в $1,5 млрд. Полученные средства направят на развитие дружественного к экологии блокчейна на базе Proof-of-Benefit.


Раунд возглавил конгломерат Sram & Mram. Фирма планирует экспансию в Азию, Северную Америку и Европу, сохраняя основные операции и фокус развития в Индии.


Proof-of-Benefit основывается на стимулировании практик, связанных с разработанными в 2015 году Генассамблеей ООН целями устойчивого развития.


Запуск основной сети запланирован на ноябрь 2022 года.


Ориентированный на кибербезопасность стартап Halborn привлек $90 млн


Базирующийся в Майами стартап Halborn закрыл раунд финансирования Серии A в размере $90 млн.


Лид-инвестором выступила компания Summit Partners при участии Castle Island Ventures, Digital Currency Group и хедж-фонда Brevan Howard. Стартап не раскрыл свою оценку по итогам раунда.


Исполнительный директор Halborn Роб Бенке подчеркнул, что ориентация проекта на кибербезопасность «дает ему некоторый иммунитет к криптозиме». Он также обратил внимание на активность хакеров, нацеленных на цифровые активы.


В настоящее время Halborn работает с Coinbase, Solana и Ava Labs. Специалисты также консультируют Amazon, BNY Mellon, Nike, семейные офисы и венчурных инвесторов по вопросам снижения рисков.


Animoca Brands привлекла $75 млн при оценке в $5,9 млрд


Оператор блокчейн-игр Animoca Brands привлек $75,32 млн. Предварительная оценка компании достигла $5,9 млрд.


Финансирование стало продолжением январского раунда, в ходе которого фирма собрала около $359 млн. Отсрочку для второго транша вызвала необходимость дополнительной проверки комплаенса. 


В числе поддержавших Animoca Brands компаний: Kingsway Capital, Alpha Wave Ventures, 10T, SG Spring Limited Partnership Fund, Generation Highway Ltd, Cosmic Summit Investments Limited и Liberty City Ventures.


Фирма направит привлеченные средства на финансирование дальнейших стратегических приобретений, разработку продуктов, получение лицензий на цифровую собственность и продвижение открытой метавселенной.


Hidden Road привлекла $50 млн от Castle Island Ventures и других инвесторов


Лендинговая и брокерская платформа для институциональных инвесторов Hidden Road закрыла раунд финансирования Серии A на $50 млн. Его возглавила Castle Island Ventures.


Инвестиции также предоставили Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute, SLN Capital, Profluent Trading, Coinbase Ventures и Corner Capital.


Разработанная стартапом платформа обеспечивает управление рисками в режиме реального времени и беспрепятственное кредитование в разных продуктах и классах активов.


Линейка Hidden Road включает прайм-брокеридж, клиринг и финансирование с использованием традиционных и цифровых активов.


Square Enix поддержала финтех-стартап Zebedee в раунде на $35 млн


Ориентированный на игровую индустрию финтех-стартап Zebedee привлек $35 млн в ходе раунда финансирования Серии B. Его возглавила компания Kingsway Capital, говорится в пресс-релизе.


Средства также предоставили известная по Final Fantasy и другим видеоиграм студия Square Enix, The Raine Group, существующие инвесторы Initial Capital и Lakestar.


Zebedee ориентирован на гейминговую сферу и позволяет разработчикам игр интегрировать поддержку сети микроплатежей биткоина Lightning Network.


В начале 2021 года стартап продемонстрировал эту возможность в шутере Valve Counter-Strike: Global Offensive. Игроки могли получать вознаграждения в биткоине за участие в онлайн-матчах.


Разработчик Web3-игр Planetarium Labs привлек $32 млн


Сингапурский Web3-стартап Planetarium Labs, ориентированный на гейминг, закрыл раунд финансирования Серии A в размере $32 млн. Его возглавил разработчик NFT-игр Animoca Brands.


В раунде также участвовали Krust Universe, инвестиционное подразделение корейского технологического гиганта Kakao, южнокорейский разработчик видеоигр WeMade и Samsung Next.


В планах стартапа запустить несколько игр совместно с «крупными гейминговыми студиями Азиатско-Тихоокеанского региона». Planetarium Labs также намерен расширить команду с 25 до 40 человек.


Hashflow привлекла $25 млн от Coinbase и Kraken


Децентрализованная торговая платформа Hashflow закрыла раунд финансирования Серии А в размере $25 млн. Оценка компании достигла $400 млн.


Участниками инвестиционного раунда стали Coinbase Ventures, Kraken Ventures, Electric Capital, Dragonfly Capital Partners, LedgerPrime, Jump Crypto, Wintermute Trading, GSR, Kronos Research, Altonomy, Fabric Ventures, Evernew Capital и другие.


Привлеченные средства направят на «продолжение масштабирования вне зависимости от рыночных условий».


Основанная в 2021 году Hasfhlow планирует запуститься на блокчейне Solana и предложить структурированные продукты до конца 2022 года.


Inflection Points Энтони Помплиано привлекла $12,6 млн


Связанная с сооснователем Morgan Creek Digital Энтони Помплиано рекрутинговая фирма Inflection Points (ранее PompCryptoJobs) закрыла раунд финансирования на $12,6 млн и сообщила о поглощении конкурента Proof of Talent.


Инвестиции предоставили Thiel Capital Питера Тиля, Fifth Down Capital, XYZ Fund, Rose Park Advisors, Blockchange, Third Prime, а также ряд бизнес-ангелов.


Фирма повысила уровень квалификации и способствовала появлению работы для 4000 специалистов в индустрии. С начала своей работы компания вышла на положительную рентабельность и получила инвестиции после того, как доход достиг «семизначных цифр».


Поглощенная фирмой Proof of Talent закрыла 100 вакансий для более 40 стартапов. Условия соглашения не сообщаются.


Проект распознавания NFT-контента Optic привлек $11 млн


Стартап Optic, занимающийся аутентификацией NFT с помощью технологии искусственного интеллекта, привлек $11 млн в ходе посевного раунда финансирования.


Его возглавили Kleiner Perkins и Pantera Capital. В числе участников: Greylock Partners, Lattice Capital, OpenSea, Circle, Polygon, CoinDCX, Neon DAO и Flamingo DAO.


Optic направит средства на создание базовой ИИ-инфраструктуры и расширение команды. Проект запустит новые инструменты для цифровых художников и коллекционеров NFT, а также публичный API для Web3-разработчиков.


Компанию основали в 2021 году экс-директор по продуктам Google Андрей Дороничев, программисты Роман Доронин и Влад Виноградов. Стартап разрабатывает ИИ-движок для распознавания контента NFT. 


В Optic заявляют, что ежедневно обрабатывают миллионы коллекционных токенов, сопоставляя их для определения подлинности. Автоматизированные инструменты мониторинга уведомляют о результатах маркетплейсы, бренды и владельцев NFT.


Также на ForkLog:


  • Объем венчурного финансирования в криптоиндустрии упал до минимума за год.
  • Bloomberg: FTX ведет переговоры о привлечении средств.
  • СМИ: Sequoia Capital привлечет $9 млрд для инвестиций в китайские стартапы.
  • Криптобиржа Thalex привлекла $7,6 млн от Bitfinex и Bitstamp.
  • Проект Empiric Network на базе StarkNet привлек $7 млн.
# Экономика вестник институционала, новости
По материалам: ForkLog

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