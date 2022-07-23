Влад Соколовский рассказал о грядущей свадьбе
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Влад Соколовский рассказал о грядущей свадьбе

Влад Соколовский рассказал о грядущей свадьбе
Певец Влад Соколовский признался, когда женится. Артист около недели назад сделал предложение Ангелине Сурковой. Осенью прошлого года у пары родился общий ребенок Дэвид, но на серьезный шаг певец решился только недавно. Фанаты надеялись, что уже этим летом Соколовский женится на матери своего сына, но сразу после помолвки выяснилось, что он отложил проведение торжества. Бывший муж Дакоты сообщил, что свадьбу они отпразднуют только в следующем году. Всё это время влюбленные будут готовиться к проведению особенного события.
«Думаю, что мы будем праздновать в 2023 году! Мы бы хотели отметить праздник в определенном кругу и для нас это очень важно», — сказал Соколовский. По словам Влада, они пригласят небольшое количество гостей на церемонию, только самых близких друзей. В Сети гадают, попадает ли в их число бывшая жена певца? Известно, что Дакота продолжает близко общаться с Соколовским и доверяет его невесте принимать участие в воспитании её дочки Мии. Напомним, что Соколовский прожил в браке с Дакотой три года. Их развод в 2018 году получился очень скандальным. Певица узнала о многочисленных изменах мужа и объявила об этом на всю страну. Довольно долго после развода бывшие супруги не общались и избегали друг друга на светских вечеринках, но сейчас они дружат семьями.
# Шоу-бизнес Соколовский Влад
По материалам: z-aya

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