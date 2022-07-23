xScreen — не единственный портативный экран для Xbox Series S
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xScreen — не единственный портативный экран для Xbox Series S

xScreen — не единственный портативный экран для Xbox Series S


В начале этого года пользователи, которые финансировали устройство xScreen для Xbox Series S на сервисах краудфандинга, получили его. После этого в сети появилось много положительных отзывов на xScreen, как от рядовых игроков, так и от журналистов. Даже сама Microsoft проявила интерес к xScreen, недавно представив некоторую коллаборацию с ними.

Не все игроки знают, что xScreen — не единственное решение, которое способно превратить Xbox Series S в игровой ноутбук. Есть аналоги, и один из них — G-STORY 12.5. Устройство доступно для покупки на Amazon за $259,99, примерно за такую же стоимость предлагают xScreen. Устройство близко по идее к xScreen, но имеет некоторые отличия, например, два HDMI сзади (что позволяет подключать несколько устройств), плюс поддержка технологии FreeSync.




В целом, на монитор G-STORY неплохие отзывы, и его можно считать аналогом xScreen. Купить устройство от G-STORY можно даже сейчас на Amazon, на него сообщество Xbox обратило внимание после публикации репортера Washingtonpost Джин Парка, который написал в соцсетях, что использует портативный монитор для Xbox Series S, и это не xScreen.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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