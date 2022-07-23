За что люди чаще всего ненавидят Водолеев
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За что люди чаще всего ненавидят Водолеев

За что люди чаще всего ненавидят Водолеев

Ненависть не рождается на пустом месте. Водолеи не любят наживать себе врагов, но порой с ними это все равно происходит. Астрологи рассказали, за что люди ненавидят Водолеев в большинстве случаев.


Ранее мы рассказывали о том, почему у людей рождается ненависть по отношению к другим представителям Воздушной стихии — Близнецам и Весам. Водолеи разительно отличают от своих «собратьев» по стихии, поскольку у них ненавистников в раз больше, чем у Весов и Близнецов вместе взятых.

Смещение фокуса внимания с одного человека на другого

Водолеи довольно часто поступают не самым лучшим образом, сближаясь с кем-то и проводя с ним кучу времени, но потом резко отдаляясь. Водолеи очень ветрены, ведь у них достаточно быстро пропадает интерес к другу или товарищу, если на горизонте появляется интересная личность. Например, для Водолеев не составляет труда пригласить куда-то друга, но на месте встречи попросту забыть о нем, переключившись на общение с кем-то другим. Это очень неприятно, причем настолько, что иногда вызывает у брошенных ими людей ненависть.

Зависть

Часто причиной ненависти к Водолеям является банальная зависть. Это умные, успешные и эрудированные люди, которых часто ставят в пример окружающим. Это невероятно яркие личности, которых сложно не заметить. Из-за этого у них много завистников и ненавистников, врагов и недоброжелателей.


Они не признают ошибок

Что бы они плохого или неправильного ни сделали, они никогда не признаются в этом ни себе, ни окружающим. За это многие их ненавидят, поскольку им часто сходят с рук большие ошибки, в которых они винили других и получили прощение, тогда как другие люди разделил наказание. Водолеи изворотливы, коварны и хитры, поэтому ненависть многих людей к ним вполне оправдана.

Бесчеловечность

Водолеи — это люди, у которых зачастую нет ни грамма человечности. Они с легкостью наживают себе врагов и заставляют окружающих себя ненавидеть, поступая с людьми как с вещами. Это происходит не всегда, но иногда в Водолеях просыпается это желание кого-то унизить, оскорбить, подшутить над кем-то.

Раздутое эго

Водолеи — это самые большие зазнайки во Вселенной. С этими людьми порой просто невозможно общаться без ненависти или неприязни, поскольку они считают себя самыми умными, самыми лучшими, самыми красивыми и так далее. Да, они действительно интересны и умны, хорошо выглядят и имеют развитую харизму, но это не значит, что нужно ставить себя выше остальных, приравнивая каждое свое мнение к безоговорочной истине.

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По материалам: dailyhoro.ru

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