Запуск PowerWash Simulator по Game Pass обошел Psychonauts 2, Ori и Battletoads

Вадим Карасев





Игра PowerWash Simulator получила отличный прием от игроков после выпуска в Game Pass, несмотря на некоторые технические проблемы на приставках Xbox. При этом, на запуске она сумела обойти по количеству игроков некоторые крупные тайтлы.

Портал Trueachievements, которые хорошо известен пользователям Xbox во всем мире, имеет обширную базу игроков на приставках Microsoft. Они ведут статистику по активностям своих пользователей, и на запуске игра PowerWash Simulator набрала больше 50 тысяч отслеживаемых пользователей. Для первой недели результат в 50 тысяч можно считать отличным, он превосходит игры: Psychonauts 2, Ori and the Will of the Wisps и Battletoads.

Чтобы понимать примерный масштаб, можно сравнить первую неделю запуска PowerWash Simulator с другими крупными играми. Например:

Halo Infinite — около 300 тысяч активных пользователейForza Horizon 5 — около 200 тысяч активных пользователейGears 5 — около 100 тысяч активных пользователейBack 4 Blood и Outriders — чуть менее 100 тысяч активных пользователей

Под этой пятеркой идет игра Rainbow Six Extraction, а далее уже расположилась недалеко и PowerWash Simulator.

Напомним, что аналитики сообщили о достижении примерно 1 миллиона игроков в PowerWash Simulator на Xbox, благодаря Game Pass.