"Здесь моя Родина": Киркоров сорвал овации, высказавшись об эмиграции из России
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"Здесь моя Родина": Киркоров сорвал овации, высказавшись об эмиграции из России

"Здесь моя Родина": Киркоров сорвал овации, высказавшись об эмиграции из России

С началом спецоперации некоторые звезды российского шоу-бизнеса покинули свою Родину. Однако 55-летний Филипп Киркоров остался в стране - король российской эстрады признался, по какой причине принял это решение.

Филипп Киркоров сделал патриотическое заявление прямо со сцены во время своего выступления в Сочи. Артист откровенно высказался об эмиграции из страны.


В то время, когда все бегут из страны — я остался. А куда деваться? Здесь моя Родина, моя жизнь. Здесь то, что связано с самым главным — моим началом. Здесь будущее моих детей, будущее наше, нашей страны и мое в том числе

Как отмечает "Телепрограмма", Филипп Киркоров сорвал овации, сделав подобное патриотическое заявление.

"Поддерживаем!", "Мы с тобой!", "Молодец, Филипп!" - кричала публика в концертном зале, где выступал король российской эстрады.


Жители Анапы потребовали отменить концерты Киркорова

Анапские общественники ранее выступили против проведения концертов экс-супруга Аллы Пугачевой, которые были намечены в южном городе на 25 июля и 10 августа.

"Признавая все нарастающие угрозы обществу, культуре и традициям народов России, продвигаемые такими "деятелями культуры" как Киркоров, участники встречи единодушно заявляют о назревшей необходимости положить конец безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, пропаганде извращений, культа наживы, наркомании, попрания культурной уникальности народов России и патриотических и традиционных ценностей", - сообщалось в резолюции собрания, которое провели общественники.


Филипп Киркоров назвал себя клоуном

Филипп Киркоров нередко подвергается критике со стороны пользователей Сети. В то же время артист утверждает, что его самого не трогают заявления недоброжелателей.

"В социальных сетях я часто читаю, как меня называют клоуном. Те, кто это пишет, считают, что таким образом меня оскорбляют! Но нет! Они меня окрыляют такими сообщениями. Да, я клоун и ни разу этого не стыдился! Я же все свое детство провел за кулисами цирка. Моя бабушка была цирковой артисткой? Так почему я должен стыдиться этого? Я – разный клоун: и смешной, и грустный, и веселый", - сказал певец.

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По материалам: uposters.ru

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