10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину и в унитаз
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10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину и в унитаз

10 вещей, которые категорически нельзя смывать в раковину и в унитаз

Во многих домах унитаз представляет собой нечто вроде второго мусорного бака. Людям кажется, что в него можно бросать что угодно. Сантехники порой достают из канализации такое, что если кому-то рассказать – не поверят. Узнайте, что категорически нельзя смывать в раковину и в унитаз, чтобы не бороться с засорами и не засорять планету.

Что категорически нельзя смывать в раковину и в унитаз

1. Мука

Мука в сочетании с водой образует густую пасту, похожую на клей. Сливать в раковину или унитаз такой продукт нельзя, так как со временем к ней прилипают другие отходы и, в конце концов, она образует пробку, которую придется прочищать вручную.

2. Жир и остатки масла

Независимо от происхождения жира (растительный или животный), смывать его в раковину нельзя. Да, конечно, он легко растворяется, если смывать его моющим средством, но как только он достигает холодных труб, снова застывает и в дальнейшем образует пробку. Чтобы избежать этих неприятностей и не засорять канализацию, промокните жир салфеткой или туалетной бумагой и выбросите в мусорное ведро. Только после этого приступайте к мытью посуды.

3. Молоко

Молоко не оседает и не забивает канализацию, но в соединении с водой оно поглощает из нее кислород, тем самым не дает дышать микроорганизмам, которые там обитают, а это грозит экологической катастрофой. Стоит знать, что в Англии за смывание молока в канализацию выписывают штраф.

4. Кофейная и чайная гуща

Казалось бы, мелкие частицы кофе должны оказывать на тубы абразивное действие, но это не так. Чайная и кофейная гуща после попадания в канализацию начинает наслаиваться в определенных участках и впоследствии вызывает засор. Гораздо лучше использовать остатки чая и кофе в качестве удобрения для растений или же выбрасывать их в мусорное ведро.

5. Медикаменты

В связи с тем, что очистные сооружения не в состоянии полностью отделить химические компоненты, содержащиеся в лекарствах, из сточных вод, они попадают в грунтовые воды, представляя угрозу для окружающей среды.

Лейкопластырь, кстати, тоже нельзя выбрасывать в унитаз. Даже он плохо крепится на теле, но вызывает засор на ура.

6. Гигиенические отходы

К ним можно отнести:

  • влажные салфетки и бумажные полотенца;
  • ватные палочки и диски;
  • подгузники;
  • презервативы;
  • тампоны и гигиенические прокладки;
  • зубные нити.

Эти продукты не растворяются в воде, запутываются между собой в сточных трубах и вызывают засор.

7. Семена, зерна, огрызки

Семена и зерна, когда находятся в воде, начинают разбухать, а это очень вредно для труб. Также очень быстро забивают канализацию огрызки яблок и груш, поэтому стоит их все же выбрасывать в мусор, чтобы потом не прочищать трубы от засоров вручную.

8. Краска

Выливать в унитаз строительные отходы неэкологично. Это токсичные материалы, и они категорически не должны попадать в канализацию. Кроме того, краска – это вязкий продукт. Во время протекания по трубам она собирает другие отходы и формирует большой ком, приводя к засору.

9. Остатки пищи

Попадание пищи в унитаз — самое обычное дело. Многие так избавляются от прокисшей еды или остатков от овощей. В процессе они разбухают, склеиваются между собой и надежно закупоривают трубу.

10. Волосы

Во время расчесывания перед зеркалом в ванной комнате выпавшие волосы попадают в раковину или ванну. Многие женщины смывают их инстинктивно. Это большая ошибка. Через несколько недель такой практики может ждать неприятный сюрприз в виде забитого слива.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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