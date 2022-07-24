15 случаев, когда ожидания людей от покупки или заказа разбивались о скалы жестокой реальности

Чтобы продать товар, производители стремятся показать его максимально хорошо и красиво. И мы уже даже привыкли к тому, что котлета в бургере будет гораздо меньше, чем показано в меню, и что вещи из интернет-магазинов в жизни выглядят не так презентабельно, как на сайте. Но всё равно как-то обидно, когда ожидания разбиваются о скалы реальности, согласитесь? Мы собрали для вас несколько примеров.

А где начинка?

Когда товар не соответствует заявленному на упаковке

Не ожидала многого от этого безглютенового печенья, но всё же…

Просто нереальное количество сыра

Выглядит странно

Это должна была быть хэллоуинская тыква, но что-то очевидно пошло не так.

На коробке было аппетитнее

Когда хочешь забронировать жильё: как это выглядит на сайте и как на самом деле

Лежанка для собаки, которую заказала моя мама

В жизни всё не так красиво

Клубничный наполнитель

Тату Бэтмен

А у нас есть история о том, как клиент хотел сделать себе тату с Джокером, но получился Доктор Купитман.

На упаковке явно больше изображено

Просто невероятное количество глазури!

В реальности всё далеко не так аппетитно

Моя девушка решила заказать бутылочку с Wildberries

А вот ещё подборка уловок от производителей, которые вызвали у клиентов только раздражение.