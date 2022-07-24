16 поп-знаменитостей, которые носят футболки с рок-звездами

Не беремся утверждать, что эти ребята совсем не слушают рок-музыку, но представить себе обратное очень сложно. Поэтому вывод напрашивается сам собой: скорее всего, они просто хотят выглядеть круто и быть вне стереотипов. Знакомая ситуация, правда? А у вас разве не завалялась футболочка c Цоем, хотя вы знаете от силы две-три его песни и слышали их только пару раз?

1. Кендалл Дженнер

2. Кайли Дженнер

3. Ким Кардашьян

4. Канье Уэст

5. Джастин Бибер

6. Меган Фокс

7. Джиджи Хадид

8. Рианна

9. Деми Ловато

10. Уиллоу Смит

11. Келли Роуленд

12. Луи Томлинсон

13. Майли Сайрус

14. Рита Ора

15. Джессика Альба

16. Бехати Принслу

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