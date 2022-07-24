18 смешных работ от фотошоп-мастера, который исполнил все пожелания клиентов, но сделал это слегка неординарно
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18 смешных работ от фотошоп-мастера, который исполнил все пожелания клиентов, но сделал это слегка неординарно

18 смешных работ от фотошоп-мастера, который исполнил все пожелания клиентов, но сделал это слегка неординарно

Сделать фото — это одно, но для того, чтобы другие умирали от зависти при одном взгляде на этот снимок, нередко приходится пошаманить. В таких случаях наши ручки тянутся к различным фоторедакторам, которые за минуту могут сделать из вас диснеевскую принцессу или вы окажетесь на берегу океана, где лёгкий и тёплый ветер раздувает вам волосы. Не сказка ли? Конечно, сказка, в которую Слава Зиновьев помогает попасть людям благодаря своему умению виртуозно использовать фотошопы. Любая ваша прихоть будет непременно им исполнена или почти исполнена в пару кликов. А что же из этого выходит в конечном результате, давайте посмотрим вместе. Получается забавно!

Осторожно! Опасны для общества!

В своей группе во «ВКонтакте» Слава Зиновьев делится смешными комиксами и весёлыми фотографиями, которые попали в его умелые руки как мастера-фотошопа. Его креативный подход к «ретуши и убавлению контрастности» стал настолько популярным, что он решил открыть свою рубрику «Исправь моё фото, пожалуйста», где редактирует фотографии по просьбе подписчиков. На сегодня таких выпусков уже 86!

Побольше, так побольше

Не сезон

На природе

Пират, но не Карибского моря

Как Слава Зиновьев к этому пришёл? Ответ прост. Друзья Славы часто приходили к парню и просили подредактировать их фотки, чтобы они стали в разы привлекательнее. Парень соглашался на их просьбу, но подходил ко всем услышанным пожелания нестандартно, как вы могли уже это заметить.

Бой не насмерть, а на жизнь

Мне гораздо интересней подшутить над ними и отредактировать их фотки по своему усмотрению.

Аристократка

Как насчёт KFC?

Мягкая посадка

Вышло очень круто

Иногда комичность фоток выходит абсолютно случайно.

Бывает друг попросил одно, а ты не так его понял и сделал другое.

Цой жив!

Обмен

Избранный

Настоящий начальник

Мой друг

По городу

Если вы тоже загорелись желанием получить уникальное фото, над которым поколдовал Слава, вам только надо выполнить несколько простых условий его рубрики: качественное фото, ваше присутствие на снимке и парочка слов с пожеланиями, чтобы вы хотели подправить. И вуаля! Вы попали в рубрику «Исправь моё фото, пожалуйста»!

Исправлено

Больше фоток, которые станут причиной вашего смеха, можно посмотреть здесь.

# Интересное
По материалам: twizz

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