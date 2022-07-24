35-летняя героиня реалити-шоу «Голые и напуганные» найдена мертвой
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35-летняя героиня реалити-шоу «Голые и напуганные» найдена мертвой

35-летняя героиня реалити-шоу «Голые и напуганные» найдена мертвой35-летняя участница реалити-шоу «Голые и напуганные» Мелани Раушер найдена мертвой

Участница американского реалити-шоу «Голые и напуганные» Мелани Раушер найдена мертвой при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает TMZ.

Раушер подрабатывала догситтером в Прескотте, штат Аризона. Она умерла в гостевой спальне ее клиентов, которые уехали в отпуск. Вернувшись, владельцы дома обнаружили тело женщины. Рядом были найдены баллоны со сжатым воздухом, которые используются, в частности, для очистки техники от пыли. Раушер было 35 лет.

Прибывшая на место происшествия полиция не обнаружила никаких следов насильственной смерти или использования погибшей наркотиков, а также не нашла предсмертных записок. Отмечается, что собака, за которой должна была следить Раушер, выжила.

Мелани Раушер принимала участие в двух сезонах «Голые и напуганные». Шоу транслируется на телеканале Discovery с 2013 года.

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По материалам: lenta.ru

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