4 распространенных причины мужской измены

1. Не чувствует любви

2. Жажда новых впечатлений

3. Дефицит физической близости

4. Возрастной кризис

Нельзя с точной уверенностью сказать, почему некоторые мужчины поступают тем или иным образом. Поэтому и причины измен практически невозможно определить с точностью. Всегда есть ряд некоторых факторов, которые влияют на его опрометчивый поступок. Но все-таки есть ряд причин, которые будут толкать сильную половину человечества к изменам. Что это? Наверное, стоит детальнее все рассмотреть, чтобы каждая девушка могла избегать таких неприятных ситуаций, которые приводят к серьезным ссорам и расставаниям.На самом деле мужчины достаточно тонкие и ранимые натуры, просто всеми силами стараются спрятать это. Следовательно, они хотят, чтобы их жалели и постоянно хвалили за те или иные поступки. Если девушка ненароком посмотрела неправильно или повысила голос без видимой на то причины – это уже трагедия для ранимого мужчины. У него складывается мнение, что вторая половинка перестала любить его, поэтому он начинает искать утешение в объятиях совершенно посторонней девушки.Практически все Казановы стараются постоянно испытывать новые эмоции и получать весь спектр ощущений. Надо подчеркнуть, что даже в преклонном возрасте данный тип мужчин будет засматриваться на посторонних незнакомок. Если девушка желает удержать рядом с собой такого человека, решение только одно – постоянно внедрять что-то новое во взаимоотношениях. Эксперименты интимного плана также приветствуются, потому что мужчине будет интересно быть с такой партнершей. В противном случае он просто пойдет искать новых впечатлений где-то на стороне.Сразу стоит подчеркнуть тот факт, что чем больше пара находится вместе, тем скучнее у нее интимная жизнь. Порой доходит даже до того, что она вовсе исчезает. Кто-то винит в этом бытовые проблемы, которые обязательно будут присутствовать в семье. Кто-то ссылается на проблемы со здоровьем и т.д. В каждой паре проблемы зарождаются индивидуально, и решить все самостоятельно практически нереально. Но если такое происходит по инициативе девушки – это определенный толчок к мужской измене. Физическая близость неимоверно важна для здоровых отношений. Поэтому когда наступают проблемы данного характера, стоит своевременно обратиться к квалифицированному психологу, чтобы решить все на начальной стадии.Кому-то может показаться, что такими вещами увлечены только женщины, но не стоит размышлять так однотипно. Как показывает статистика, каждый круглый юбилей – это своего рода кризис для мужской психики, с которым он может по-разному бороться. Опаснее всего возраст в районе 40 лет, потому что в этот период мужчине может казаться, что не за горами старость, следовательно, возникает желание наверстать упущенное время и кинуться в любовные похождения. Хуже всего, что этот порыв быстро заканчивается, а вернуть прежнее доверие партнерши уже не так просто. Если девушка понимает причины мужских измен, ей значительно проще принимать те или иные решения по отношению к нему. Кто-то предпочитает вместе бороться с проблемами, а кому-то значительно проще все оставить, как есть, давая при этом свободу выбора всем.