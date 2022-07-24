4 распространенных причины мужской измены
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

4 распространенных причины мужской измены

4 распространенных причины мужской измены
Нельзя с точной уверенностью сказать, почему некоторые мужчины поступают тем или иным образом. Поэтому и причины измен практически невозможно определить с точностью. Всегда есть ряд некоторых факторов, которые влияют на его опрометчивый поступок. Но все-таки есть ряд причин, которые будут толкать сильную половину человечества к изменам. Что это? Наверное, стоит детальнее все рассмотреть, чтобы каждая девушка могла избегать таких неприятных ситуаций, которые приводят к серьезным ссорам и расставаниям.

1. Не чувствует любви

На самом деле мужчины достаточно тонкие и ранимые натуры, просто всеми силами стараются спрятать это. Следовательно, они хотят, чтобы их жалели и постоянно хвалили за те или иные поступки. Если девушка ненароком посмотрела неправильно или повысила голос без видимой на то причины – это уже трагедия для ранимого мужчины. У него складывается мнение, что вторая половинка перестала любить его, поэтому он начинает искать утешение в объятиях совершенно посторонней девушки.

2. Жажда новых впечатлений

Практически все Казановы стараются постоянно испытывать новые эмоции и получать весь спектр ощущений. Надо подчеркнуть, что даже в преклонном возрасте данный тип мужчин будет засматриваться на посторонних незнакомок. Если девушка желает удержать рядом с собой такого человека, решение только одно – постоянно внедрять что-то новое во взаимоотношениях. Эксперименты интимного плана также приветствуются, потому что мужчине будет интересно быть с такой партнершей. В противном случае он просто пойдет искать новых впечатлений где-то на стороне.

3. Дефицит физической близости

Сразу стоит подчеркнуть тот факт, что чем больше пара находится вместе, тем скучнее у нее интимная жизнь. Порой доходит даже до того, что она вовсе исчезает. Кто-то винит в этом бытовые проблемы, которые обязательно будут присутствовать в семье. Кто-то ссылается на проблемы со здоровьем и т.д. В каждой паре проблемы зарождаются индивидуально, и решить все самостоятельно практически нереально. Но если такое происходит по инициативе девушки – это определенный толчок к мужской измене. Физическая близость неимоверно важна для здоровых отношений. Поэтому когда наступают проблемы данного характера, стоит своевременно обратиться к квалифицированному психологу, чтобы решить все на начальной стадии.

4. Возрастной кризис

Кому-то может показаться, что такими вещами увлечены только женщины, но не стоит размышлять так однотипно. Как показывает статистика, каждый круглый юбилей – это своего рода кризис для мужской психики, с которым он может по-разному бороться. Опаснее всего возраст в районе 40 лет, потому что в этот период мужчине может казаться, что не за горами старость, следовательно, возникает желание наверстать упущенное время и кинуться в любовные похождения. Хуже всего, что этот порыв быстро заканчивается, а вернуть прежнее доверие партнерши уже не так просто. Если девушка понимает причины мужских измен, ей значительно проще принимать те или иные решения по отношению к нему. Кто-то предпочитает вместе бороться с проблемами, а кому-то значительно проще все оставить, как есть, давая при этом свободу выбора всем.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

Последние новости

Способности, действия в бою, карты Человека-паука в новом видео по Marvel’s Midnight Suns
Способности, действия в бою, карты Человека-паука в новом видео по
"Очень люблю большой пенис": Ольга Бузова призналась в любви к большим гениталиям
"Очень люблю большой пенис": Ольга Бузова призналась в
Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа
Филипп Киркоров застрял в Сочи из-за смертельного потопа
Дмитрий Шепелев живет на деньги покойной жены, заявил отец Фриске
Дмитрий Шепелев живет на деньги покойной жены, заявил отец Фриске
Дочка Виктории Бони потратила тысячи евро на игру
Дочка Виктории Бони потратила тысячи евро на игру
Рублю предсказали снижение
Рублю предсказали снижение
4 распространенных причины мужской измены
4 распространенных причины мужской измены
9 глупых правил первого свидания
9 глупых правил первого свидания
Дональд Трамп подсчитал количество гендеров в мире
Дональд Трамп подсчитал количество гендеров в мире
Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты»
Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты»
Лавров встретился с президентом Египта
Лавров встретился с президентом Египта
Microsoft запустила симулятор дронов, ученые создали нейросеть-сомелье и другие новости из мира ИИ
Microsoft запустила симулятор дронов, ученые создали

Топ на сегодня

Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар
Curve Finance запустит собственный стейблкоин
Curve Finance запустит собственный стейблкоин
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тверью
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с Лавровым
Захарова заявила о мольбе дипломатов США не фотографироваться с
Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии объяснили
Повышенный спрос на нефть из Ирака и Саудовской Аравии объяснили

Еще по теме

5 распространенных причин женских измен
Женская измена - три основные причины
Курьезные снимки из серии «ты делаешь это неправильно» (ФОТО)
Анастасия Лисова чувствует постоянную поддержку мужа