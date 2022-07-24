5 самых опасных дней в августе 2022 года

Вадим Карасев

Каждый месяц мы рассказываем вам о самых опасных днях, в которые происходят какие-то неблагоприятные события, влияющие отрицательно на нашу судьбу и удачу. Пришло время узнать, какие дни будут самыми опасными в августе.

Говорят, что удача следует за уверенными и позитивными людьми, но какими бы оптимистичными вы не были, этого может не хватить для сохранения удачи в опасные дни. В те даты, о которых пойдет речь далее. Вам стоит проявлять максимум осторожности.

1 августа — соединение Марса и Урана

Марс и Уран в первый день месяца окажутся в напряженном и неблагоприятном аспекте — соединении. Это значит, что они будут по одну сторону от Земли и сблизятся на ночном небе. Такой аспект высветит все их самые худшие стороны.

Этот день будет полон различных проблем, переворотов, преображений и случайностей из-за Урана. Марс добавит масла в огонь, сделав нам более импульсивными. Не стоит слишком бурно реагировать на происходящее. Чтобы ситуация стабилизировалась, лучше оставаться в спокойствии.

11 августа — день перехода Венеры в Знак Льва

Этот переход будет очень неблагоприятным. Наиболее количество проблем будет в сам день перехода 11 числа. В этот день люди будут очень эгоистичными, властными, самонадеянными и беспринципными. Венера сделает так, что заводить новые знакомства станет очень сложно. В этот день желательно не отгораживаться от своих близких и не говорить им обидные слова. Любой негатив будет многократно усилен Венерой, находящейся под деструктивным влиянием стихии Огня.

12 августа — суперлуние в Водолее

Полная Луна в Водолее не является большой опасностью, но из-за максимального сближения ночного светила с Землей ситуация изменится в худшую сторону. Это последнее суперлуние 2022 года.

В этот день лучше заниматься самыми важными делами, которые нельзя откладывать на потом. Всё второстепенное лучше оставить на другой день. Новые начинания и вовсе могут нарушить планы, привести к потере мотивации. В этот день нельзя рисковать, тратить время понапрасну, ругаться с дорогими сердцу людьми.

20 августа — переход Марса в Знак Близнецов

Этот день будет негативным и опасным для большинства людей. Наибольшую опасность транзит данной планеты представляет для тех, кто работает интеллектуально. Тяжелый и кропотливый умственный труд требует концентрации, но Марс её нас с вами лишит. В третьем доме гороскопа планета пробудет до конца года, но проблемы с концентрацией будут актуальны лишь в конце лета и начале осени.

Также этот переход может и позитивно отразиться на некоторых людях. Например, у многих из нас появится дар убеждения. Скорее всего, это будет актуальным для представителей таких Знаков как Лев, Козерог и Водолей.

24 августа — начало ретроградного движения Урана

Согласно мнению астрологов, ретроградность этой планеты приносит людям меньше всего проблем. Тем не менее, это не дает повода считать 24 августа благоприятным или нейтральным днем. Все равно нам всем нужно будет смотреть в оба. Эксперты советуют заниматься спокойными делами, а также избегать депрессивных мыслей. День может быть насыщен случайностями — в основном неприятными. По этой причине лучше не торопиться с решениями и смотреть в оба.