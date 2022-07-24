9 глупых правил первого свидания
Сегодня, 13:20
Первое свидание всегда важное событие в жизни, как у мужчин, так и у женщин. Как вести себя на нем, чтобы состоялось вторая встреча? Как произвести впечатление, чтобы вспоминать об этом свидании всю жизнь? Каждая девушка перед первым свиданием получает массу советов, не понимая, к чему стоит прислушаться. Следует разобраться в правилах поведения на первом свидании и выделить глупые советы, о которых надо забыть.
1. Юбка-мини и глубокое декольтеНа первом свидании не стоит пробуждать в мужчине самца-завоевателя. Подбирая одежду для идеального образа, не надо перегибать. Для такого случая одеваться следует уместно, в соответствии с местом встречи. Одежда, которая открывает места, привлекающие мужское внимание, неуместна.
2. За всё платит мужчинаТак как в нынешнее время популярно равноправие в отношениях, то не стоит забывать о том, что оплатить счет в ресторане мужчина может, но не обязан. Женщина, имея постоянный доход, способна сама оплатить за себя. Чтобы понимать сложившуюся ситуацию, стоит договориться заранее о том, кто платит, не исключая возможности разделения счёта.
3. Разговор о бывшихНаверняка любому мужчине будет неприятно слушать о бывших отношениях девушки, тем более на первом свидании. Однако, психологи считают, что эта информация должна быть озвучена сразу, во избежание роковых ошибок. Немаловажно обсудить причины возникновения ссор и разрыва отношений.
4. Употребление алкоголя
На первом свидании девушкам следует употреблять алкоголь в умеренном количестве, чтобы не произвести плохого впечатления о себе. Чтобы комфортно себя чувствовать, и для разрядки обстановки во время свидания, достаточно одного-двух бокалов вина.
5. НеприступностьТема интимной близости на первом свидании неоднозначна, так как зависит от конкретной ситуации. Если между мужчиной и женщиной возникло непреодолимое влечение, то допустимо перевести отношения в другую плоскость. Но если она не готова, а он упрям и настойчив, то следует задуматься о серьезности намерений мужчины. Доктор К. Либерман считает, что на первом свидании следует ограничить количество прикосновений, чтобы дать возможность женщине почувствовать себя особенной.
6. Разговор о деньгах
Во время первого свидания не стоит интересоваться материальным положением мужчины. Однако, задать вопрос в процессе разговора о месте работы или о должности, вполне уместно. Также, можно рассказать о своей работе, но не увлекаться.
7. Смех без причиныПринимая участие в беседе, не стоит забывать об адекватной реакции. Если анекдот показался не смешным, не нужно выдавливать из себя улыбку. И наоборот, не следует громко смеяться с чего-то, чтобы не выглядеть нелепо. Хорошее чувство юмора и способность к самоиронии всегда ценится в отношениях.
8. Общение с "умным" лицом
Во время разговора не стоит забывать о том, что это не интеллектуальная встреча, а свидание. Необязательно все время сидеть с умным лицом и блистать интеллектом. В то же время, чтобы не выглядеть милой дурой, стараться вести непринужденный разговор. Например, с легкостью можно рассказывать о своих увлечениях и слушать истории собеседника.
9. ИнициативаГоворят, что нельзя звонить первой, чтобы не показывать свою заинтересованность. Но это не всегда так. Мужчина по своей натуре завоеватель, поэтому женская инициатива погасит в нем интерес. Но бывают мужчины робкие, которые ждут, когда их позовут. Тут уместно выдержать некоторое время и позвонить первой. В заключении надо отметить, что эти правила передавались из поколения в поколение. Но сейчас многие из них могут считаться нормой. Чтобы первое свидание увенчалась успехом и положила основу крепким отношениями, следует оставаться собой и быть искренней.
По материалам: womanadvice