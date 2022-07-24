9 глупых правил первого свидания

1. Юбка-мини и глубокое декольте

2. За всё платит мужчина

3. Разговор о бывших

4. Употребление алкоголя

5. Неприступность

6. Разговор о деньгах

7. Смех без причины

8. Общение с "умным" лицом

9. Инициатива

Первое свидание всегда важное событие в жизни, как у мужчин, так и у женщин. Как вести себя на нем, чтобы состоялось вторая встреча? Как произвести впечатление, чтобы вспоминать об этом свидании всю жизнь? Каждая девушка перед первым свиданием получает массу советов, не понимая, к чему стоит прислушаться. Следует разобраться в правилах поведения на первом свидании и выделить глупые советы, о которых надо забыть.На первом свидании не стоит пробуждать в мужчине самца-завоевателя. Подбирая одежду для идеального образа, не надо перегибать. Для такого случая одеваться следует уместно, в соответствии с местом встречи. Одежда, которая открывает места, привлекающие мужское внимание, неуместна.Так как в нынешнее время популярно равноправие в отношениях, то не стоит забывать о том, что оплатить счет в ресторане мужчина может, но не обязан. Женщина, имея постоянный доход, способна сама оплатить за себя. Чтобы понимать сложившуюся ситуацию, стоит договориться заранее о том, кто платит, не исключая возможности разделения счёта.Наверняка любому мужчине будет неприятно слушать о бывших отношениях девушки, тем более на первом свидании. Однако, психологи считают, что эта информация должна быть озвучена сразу, во избежание роковых ошибок. Немаловажно обсудить причины возникновения ссор и разрыва отношений.На первом свидании девушкам следует употреблять алкоголь в умеренном количестве, чтобы не произвести плохого впечатления о себе. Чтобы комфортно себя чувствовать, и для разрядки обстановки во время свидания, достаточно одного-двух бокалов вина.Тема интимной близости на первом свидании неоднозначна, так как зависит от конкретной ситуации. Если между мужчиной и женщиной возникло непреодолимое влечение, то допустимо перевести отношения в другую плоскость. Но если она не готова, а он упрям и настойчив, то следует задуматься о серьезности намерений мужчины. Доктор К. Либерман считает, что на первом свидании следует ограничить количество прикосновений, чтобы дать возможность женщине почувствовать себя особенной.Во время первого свидания не стоит интересоваться материальным положением мужчины. Однако, задать вопрос в процессе разговора о месте работы или о должности, вполне уместно. Также, можно рассказать о своей работе, но не увлекаться.Принимая участие в беседе, не стоит забывать об адекватной реакции. Если анекдот показался не смешным, не нужно выдавливать из себя улыбку. И наоборот, не следует громко смеяться с чего-то, чтобы не выглядеть нелепо. Хорошее чувство юмора и способность к самоиронии всегда ценится в отношениях.Во время разговора не стоит забывать о том, что это не интеллектуальная встреча, а свидание. Необязательно все время сидеть с умным лицом и блистать интеллектом. В то же время, чтобы не выглядеть милой дурой, стараться вести непринужденный разговор. Например, с легкостью можно рассказывать о своих увлечениях и слушать истории собеседника.Говорят, что нельзя звонить первой, чтобы не показывать свою заинтересованность. Но это не всегда так. Мужчина по своей натуре завоеватель, поэтому женская инициатива погасит в нем интерес. Но бывают мужчины робкие, которые ждут, когда их позовут. Тут уместно выдержать некоторое время и позвонить первой. В заключении надо отметить, что эти правила передавались из поколения в поколение. Но сейчас многие из них могут считаться нормой. Чтобы первое свидание увенчалась успехом и положила основу крепким отношениями, следует оставаться собой и быть искренней.