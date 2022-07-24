Актриса Ольга Сумская: «Таисия Повалий спалила мосты. Есть какая-то грань, и она ее перешла»
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Актриса Ольга Сумская: «Таисия Повалий спалила мосты. Есть какая-то грань, и она ее перешла»

Актриса Ольга Сумская: «Таисия Повалий спалила мосты. Есть какая-то грань, и она ее перешла»

Актриса Ольга Сумская раскритиковала бывшую подругу Таисию Повалий за то, что та осталась в России и никак не высказалась относительно спецоперации, которая проходит на Украине.


55-летняя телеведущая и теща актера Владимира Яглыча перестала общаться с бывшими коллегами по цеху, которые не выступили с осуждением действий российской власти в отношении Украины. Так, Ольга Сумская уже долгое время не разговаривает с подругой Таисией Повалий, которая много лет живет в Москве. Певица не только продолжает гастролировать по России, но и недавно побывала в Белоруссии на фестивале «Славянский базар». Это очень не понравилось Сумской.

«Очень больно. Как-то не верится, что все это происходит с Таисией… Спалила мосты, вероятно. Есть какая-то грань, и она перешла эту грань», — высказала свое мнение актриса в одной из украинских программ на YouTube.

Напомним, Таисию Повалий уже неоднократно осуждали за молчание украинские коллеги. Так, недавно 28-летний певец Alekseev, прославившийся хитами «Пьяное солнце» и «Океанами стали», захейтил певицу. «В ней украинского только буквы, которые она произносит», — резко сказал музыкант, участник «Евровидения-2018» в беседе с украинскими журналистами.

Так же стоит отметить, что после начала спецоперации на Украине даже родной сын артистки отказался общаться с матерью, хотя совсем недавно принимал вместе с ней участие в шоу «Две звезды. Отцы и дети». «Очень хочется взлететь, но сил осталось только на ползание, — признался молодой человек, демонстрируя упадническое настроение. — Вроде в душе стало мало беспокойства, а будущее все равно туманно. Настроение — протереть пыльный плинтус. «Как-то разрулится», — пишете вы на своих страничках с улыбками. Не надо только сюда про маму, ок? Это совсем отдельная ее история, я к ней отношения не имею!» — несколько месяцев назад сказал наследник Повалий.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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