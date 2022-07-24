Александр Олешко свыкся с одиночеством: «Если не будет наследника – близкие люди принесут стакан воды»
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Александр Олешко свыкся с одиночеством: «Если не будет наследника – близкие люди принесут стакан воды»

Александр Олешко свыкся с одиночеством: «Если не будет наследника – близкие люди принесут стакан воды»

Обаятельный, харизматичный, с прекрасными внешними данными — именно так характеризуют артиста поклонники и коллеги. Однако несмотря на все эти положительные качества, звезда сериала «Папины дочки» не обзавелся семьей. Видимо, холостяцкий образ жизни вполне устраивает известного актера.


23 июля народному любимцу исполнилось 46 лет. В этом возрасте его ровесники, как правило, вовсю занимаются воспитанием детей и погружены в домашние хлопоты. Олешко все еще остается в гордом одиночестве и всецело посвящает себя выбранной профессии: творит на сцене театра, перевоплощается в кино и радует зрителей искрометными шутками на тв-проектах. И если на работе шоумена сопровождают интересные встречи, знакомства и беседы, то находясь дома, он наслаждается спокойствием.

«Мне очень нравится отдыхать в тишине, в своем мире. Мне нравится ночь, это самое прекрасное творческое время. А если за окном идет снег — это замечательно», — делится телеведущий.

Александр совсем не переживает по поводу продолжения рода, к тому же, любовь окружения очень много значит для него. «Я не представляю какой будет моя старость. Но если у меня не будет наследника — у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды», — уверенно заявил артист в программе «Однажды...» на НТВ.

Стоит отметить, Олешко был женат. Его брак с актрисой Ольгой Беловой продлился полгода. С экс-женой артист по сей день поддерживает дружеские отношения. Известно, что разошлись супруги по взаимному решению.

У звезды кино часто спрашивают о личном. Александр не раз заявлял, что находится в отношениях. Подробностей исполнитель главной роли в комедии «Мужчина с гарантией» никогда не раскрывал. Он не любит распространятся о делах сердечных, а вот о творчестве и искусстве готов говорить со всей искренностью.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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